X-files: Поклонение Святой Смерти

А есть на нашей необъятной планете и те, кто по-своему толкует, как должны выглядеть боги или ангелы. В мире все больший размах приобретает поклонение божеству – персонификации Смерти. Этот культ зовется Санта Муэртэ. Адепты этой религии убеждены, что их молитвы слышит сама Святая Смерть (так переводится название). Ее принято изображать в виде скелета, наряженного в яркую женскую одежду.

Культ возник в трущобах Мексики и быстро распространился среди маргиналов и криминальных элементов. Санта Муэртэ называли своей защитницей наркоторговцы, бандиты, проститутки. Они приносят ей жертвы – как правило, это алкоголь, сигары и шоколад. Считается, что божество способно защитить просящего от смерти.

Вскоре верование распространилось и на другие слои населения (вплоть до полицейских). Более того, религия Санта Муэртэ проникла во многие другие страны, включая Россию. Количество неофитов растет. Власти Мексики преследуют адептов культа, называя его сатанинским. Но приверженцы категорически отрицают дьяволопоклонство.

По их мнению, Санта Муэртэ возникло в результате смешения католического христианства с языческими верованиями ацтеков (в культуре которых поклонение смерти занимало не последнее место). Однако имеются случаи, когда наиболее фанатичные последователи Святой Смерти совершали ритуальные убийства.

Произойдет ли нечто подобное в нашей стране? Вряд ли, конечно. Все-таки мы весьма далеки (культурно, географически, да и, как ни удивительно, экономически) от латинских стран. Не исключено, что в России последователи Санта Муэртэ представляют из себя не более чем кучку городских сумасшедших.

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин