Как в районах Хабаровского края будут отмечать 9 мая

В городах и селах Хабаровского края ведется подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В большинстве населенных пунктов основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. В их числе возложения цветов к мемориалам, концертные программы и патриотические акции.

Так, 7 мая в Комсомольске-на-Амуре состоится возложение цветов к бюсту летчика, Героя Советского Союза А.П. Маресьева, а также концерт "Великая Победа". 9 мая пройдет торжественное построение воинских частей Комсомольского-на-Амуре военного гарнизона на площади имени Ленина, праздничное шествие комсомольчан, возложение цветов на Мемориальном комплексе погибшим комсомольчанам в 1941-1945 гг., концертные программы лучших творческих коллективов города.

В Амурском районе 7 мая запланирован концерт. На следующий день автомотопоезд Победы "Память" проследует по мемориальным и памятным местам района. Участие в нем примут ветераны войны и труда, молодёжные патриотические объединения. 9 мая пройдет торжественное шествие, возложение цветов к Обелиску Славы и праздничная программа "Нам та весна Победу принесла".

В Ванинском районе на 7 мая для ветеранов войны, тружеников тыла, граждан категории "дети войны" пройдет театрализованный гала-концерт "Солдатами спасённая весна". 8 мая состоится военно-историческая реконструкция о событиях Великой Отечественной войны. В День Победы пройдет церемония возложения цветов к обелиску Победы п. Ванино "Память сердца – пьедестал Победы". Также 9 мая пройдут торжественное мероприятие "Поклон и память поколений", прохождение войск Монгохтинского и Советско-Гаванского гарнизонов и праздничный концерт.

В Советско-Гаванском районе 8 мая состоится праздничная программа "Весна Победы", а 9 мая - Всероссийская акция "Бессмертный полк" с возложением цветов к мемориалу погибшим жителям Советской Гавани в годы войны и к памятнику "30 лет Победы". Также запланирован вечерний показ кинохроники военных лет и шествие молодежи Советской Гавани с возложением горящих свечей памяти к памятнику "30 лет Победы".

В Ульчском районе 6 мая запланирована торжественная встреча участников автопробега от п. Де-Кастри в с. Богородское к районному Монументу Памяти и Славы жителям района, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 8 мая пройдет районное торжественное собрание и праздничный концерт. 9 мая состоятся праздничные шествия и концертные программы в разных поселениях района.

Также жители городов и поселений Хабаровского края присоединятся к Всероссийским акциям: "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", "Салют Победы", "Окна Победы", посвященным празднованию 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Все мероприятия рекомендовано проводить с соблюдением правил санитарной безопасности.