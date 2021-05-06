Хабаровский школьник Пришкольник победил на Всероссийской олимпиаде

Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников. В заключительном этапе приняли участие 34 учащихся из Хабаровского края по 21 предмету. Победителями и призёрами стали 17 человек. Высокие результаты они показали по 10 предметам: химии, истории, физике, китайскому и английскому языкам, астрономии, литературе, географии, технологии и физкультуре.

Так, одиннадцатиклассник из Академического лицея Марк Захаров победил на заключительном этапе олимпиады по физической культуре. Еще трое школьников края стали призёрами. Учащийся 11 класса школы № 30 Семен Пришкольник победил на олимпиаде по английскому языку, а его сверстник Дмитрий Авдеев из Политехнического лицея - на олимпиаде по географии. Кроме того, десятиклассник Роман Пелипенко из школы № 3 поселка Ванино стал призёром трижды - на олимпиаде по химии, астрономии и физике.

В олимпиаде по китайскому языку участвовали четыре человека: Игорь Ли, ученик 11 класса хабаровской школы № 72, Цю Тяньшэн, одиннадцатиклассник комсомольской Инженерной школы, а также ученики хабаровской гимназии восточных языков № 4 - семиклассник Бай Ин и десятиклассник Чжен Цзыхан. Все они стали призерами заключительного этапа олимпиады.

Напомним, что Всероссийская олимпиада – это главное соревнование для российских школьников и абитуриентов, планирующих поступать в ведущие университеты страны. Победители и призеры заключительного этапа имеют право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады. Также в Хабаровском крае выпускники школ из числа победителей и призеров заключительного этапа олимпиады ежегодно награждаются денежной премией имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова от правительства края.