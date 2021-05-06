В Хабаровском крае выросло число желающих получать доход от хобби

Быстрыми темпами увеличивается число самозанятых в Хабаровском крае. Итоги за первый квартал 2021 года подвели в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства. По данным профильного ведомства, количество граждан, применяющих налог на профессиональный доход, выросло почти в два раза.

- Если на 1 января 2021 в крае статус плательщика налога на профессиональный доход получили 6 174 физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то на 1 февраля – 7 225, на 1 апреля – 9 768, а на 1 мая – уже 11 115. И есть все основания полагать, что число самозанятых в крае будет увеличиваться и дальше. Простота в регистрации и учете бизнеса, комфортные налоговые ставки позволяют предпринимателям легко легализовать свое дело без рисков получения штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, а обычным гражданам получить доход от любимого хобби, - отметил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Напомним, специальный режим в виде налога на профессиональный доход, разработанный для выведения из тени самозанятых, действует в крае с 1 июля 2020 года. Установлены максимально простые и удобные условия: онлайн-регистрация, низкие налоговые ставки. Напомним, при работе с физическими лицами это 4% и 6% при работе с юридическими лицами. Помимо этого, можно работать без налоговой отчетности и касс, при отсутствии дохода в течение налогового периода нет обязательных и фиксированных платежей, все расчеты и оплата налогов ведутся через одно мобильное приложение, предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей, подтверждается доход для получения кредитов и другие.

По-прежнему наиболее популярными среди самозанятых видами деятельности остаются: перевозка пассажиров и грузов, репетиторство, индустрия красоты и фотодело. Получить подробную информацию или консультацию самозанятые, а также те, кто только планирует зарегистрироваться в их качестве могут на сайте ЦОУ «Мой бизнес».