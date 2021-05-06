Михаил Дегтярев поздравил труженицу тыла со столетием

Глава Хабаровского края поздравил труженицу тыла Александру Ильиничну Деменкову, отмечающей сегодня свое столетие. Михаил Дегтярев позвонил ветерану, для которой звонок стал приятной неожиданностью.

«Здоровья вам, любви, чтобы вас радовали дети и внуки! - пожелал Дегтярев. - Мы вами гордимся. С наступающим Днем победы!».

Александра Ильинична от нахлынувших эмоций даже немного растерялась. Поэтому общение с главой Хабаровского края взяла на себя дочь ветерана.

«Спасибо вам за поздравление, спасибо за внимание! – сказала женщина. - Нас окружили такой заботой, что Александра Ильинична аж потерялась!».

Она рассказала, что правнуки Александры Деменковой живут в Барнауле. Александра Ильинична живет теперь в Новом Ургале.

Напомним, что Михаил Дегтярев распорядился увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам войны с Японией в 10 раз (до 10 тысяч рублей). Герои уже стали получать обещанную главой региона финансовую поддержку.

Ветераны говорят, что не заморачивались с документами. Деньги просто пришли на банковскую карту. Выплату получил 351 житель Хабаровского края. В их числе не только ветераны ВОВ и войны с Японией, но и инвалиды войны, вдовы героев и т.д. 1817 человек получили по 3 тысячи рублей. В эту категорию попадают труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма. По тысяче рублей получили дети военного времени. Всего их более 54 тысячи человек.