Жители Хабаровского края смогут использовать суперсервисы на Госуслугах

Общероссийский портал государственных услуг продолжает меняться и становится удобнее и доступнее для использования. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал появление на сайте так называемых суперсервисов.

«По сути, суперсервис — это комплекс нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала и т. д. С помощью суперсервиса вы сможете решить насущные вопросы и получить нужные услуги «в один клик», без сбора бумажных документов и посещения учреждений», - рассказал Чернышенко.

Первой пробой нового формата стал суперсервис для абитуриентов. Он был запущен летом 2020 года. С помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» будущие студенты получили доступ к информации о первых 54 ВУЗах, которые подключились к суперсервису. В текущем году к платформе подключатся еще 59 учебных заведений.

После подключения к платформе вузов Хабаровского края, ответы на абсолютно все важные при поступлении вопросы - от дат и времени экзаменов до списков на зачисления, можно будет получить онлайн в «режиме одного окна». Благодаря суперсервису у абитуриентов появится возможность оперативно отслеживать результаты и оценивать свои возможности при подаче документов сразу в несколько вузов в разных регионах страны.