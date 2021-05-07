Жители Хабаровского края узнают о мохнатых солдатах Победы

Туроператоры края подготовили экскурсионные программы и туры на майские праздники. Все желающие смогут с удовольствием провести досуг с семьёй или друзьями. Компании организуют автобусные и пешие экскурсии по Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре, а также поездки к петроглифам в с. Сикачи-Алян, в Беловодье и многие другие.

Так, например, 9 мая посетителей ожидают в деревне Хаси-Бури (с. Ильинка, ул. Совхозная, 60/2). Здесь пройдет мероприятие, посвященное 76 годовщине окончания Великой Отечественной войны "Мохнатые солдаты победы". Дети могут узнать, какой вклад внесли четвероногие питомцы в победу над фашистской Германией, и какие подвиги совершали. Ребята также попрактикуются в оказании первой медицинской помощи, смогут пострелять из воздушной винтовки и отведать солдатской каши, и, конечно же, наладить контакт с четвероногими питомцами.

Гости и жители краевой столицы смогут в эти выходные отправиться на Хехцир с посещением сопки "Змеинка". Возвышенность находится в 22 километрах от Хабаровска, ее высота составляет 280 метров. Продолжительность экскурсий в среднем составляет 5-6 часов с учетом дороги туда и обратно. В свою очередь, компания "Планета Тайга" организует восхождения на горы Джаки скалистую и Сюмнюр, а также сплавы по горным рекам края Анюй и Гур.

Для любителей отдыха в дикой природе действуют три глэмпинг-парка: "Заповедные места" (Нанайский район, 284 км автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино-Советская Гавань), "Дё Морин" (Нанайский район, с. Нижняя Манома), "Эвен" (Солнечный район, 7 км. от пос. Горный). Программы отдыха в глэмпингах разнообразны: прогулки по лесам, расстановка фото-ловушек на амурского тигра, рыбалка и многое другое.

Также на майских праздниках можно отправиться в путешествие по краевой столице. Посетив экскурсию "Хабаровск – город воинской славы", туристы смогут узнать о военных операциях в годы гражданской войны, а также о людях, внесших большой вклад в становление города. Для детей и взрослых организованы экскурсии на фабрику мороженого. А театрализованный квест "Следуй за Хадо" познакомит участников с историей города в игровой форме.

Более подробно обо всех туристических предложениях можно узнать в Туристском информационном центре. Центральный офис находится в Дальневосточной государственной научной библиотеке по адресу: ул. Муравьева-Амурского 1/72. Кроме того, туристская стойка работает в Международном аэропорту Хабаровска им. Невельского.

Отметим, на сегодняшний день в крае действует 237 предприятий, осуществляющих туристическую деятельность, из них – 71 туроператор. Фирмы оказывают различный спектр туристических услуг от консультаций до полного сопровождения в путешествии.