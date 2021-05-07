В Хабаровском крае привитых от ковида бесплатно пустят на бокс

Правительство края совместно с региональными министерствами и Ассоциацией рестораторов организовали акцию по популяризации вакцинации против COVID-19. Так, показывая сертификат о профилактических прививках с отметкой о завершении вакцинации против коронавирусной инфекции или электронный документ на сайте госуслуг, можно получить скидку в одном из 16 кафе или ресторанов. Привилегия действует в течение 6 месяцев без ограничений по посещению.

В акции участвует также и министерство спорта. Ведомство предоставляет билеты на посещение значимых спортивных мероприятий, которые проходят на территории края. Бесплатно можно посмотреть международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова и домашний матч футбольного клуба "СКА- Хабаровск" – "Алания". Также организовано бесплатное единоразовое посещение бассейнов, тренажерных залов в физкультурных оздоровительных комплексах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Вакцинация против коронавирусной инфекции – важная задача, которая стоит перед жителями края, да и всей страны. Прошлый год был крайне тяжелым для всех нас, для разных сфер жизни, в том числе и предпринимателей. Безусловно, всем нам хочется забыть про масочный режим, но для этого необходимо создать коллективный иммунитет. Предприниматели, входящие в наш Союз – социально ответственные, поэтому мы решили таким необычным способом популяризировать массовую вакцинацию, - рассказал председатель правления общественной организации "Ассоциация рестораторов Хабаровского края" Андрей Веретенников.

Отметим, на сегодняшний день вакцинацию против коронавирусной инфекции прошло 88064 жителя региона, два компонента вакцины получили 59135 человек.