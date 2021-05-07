В Хабаровском крае бычихинцы – самые инициативные по благоустройству

Все больше жителей края вовлекается в онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства. Свой голос за понравившуюся зону отдыха на федеральном портале za.gorodsreda.ru отдали уже 30 тысяч человек.

- Проект привлек внимание не только жителей городов, но и небольших поселений региона. Активность в муниципалитетах разная, но уже можно назвать самых инициативных, в лидерах - жители сел Бычиха и Новый Мир, рабочего поселка Мухен. Призываем всех жителей подключаться к голосованию, потому что только от людей зависит, какие территории выйдут на первые строчки рейтингового голосования, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Узнать о проекте голосования сейчас можно как в СМИ, так и в интернете на официальных сайтах администраций районов и поселений. Также определиться с выбором помогают волонтеры, они общаются с людьми в торговых центрах и местах массового отдыха сразу в 53 муниципалитетах. Активисты объясняют важность этого проекта и помогают правильно пройти регистрацию. Именно от активности жителей будет зависеть, какие площадки в следующем году получат финансирование и будут приведены в порядок.

Напомним, голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Уже в июне 2021 года по его результатам будет ясно, какие объекты получили наибольшее количество голосов. Сделать выбор могут все жители региона, достигшие 14-летнего возраста.