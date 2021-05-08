В Хабаровске волонтеры «Бессмертного полка» раздают георгиевские ленточки

В канун Дня победы на улицах Хабаровска традиционно раздают георгиевские ленточки и рассказывают прохожим о истории этого символа и правильном его ношении.

Волонтёры «Бессмертного полка» вместе с ленточкой раздают листовки-приглашения. В этом году, по понятным причинам, народная акция 9 мая пройдёт онлайн. Но это не помешает вспомнить всех героев и назвать их имена на всю страну.

- Георгиевская ленточка сегодня для нас нас символ памяти и гордости, за те бесценные подвиги, за нашу жизнь.. Ещё мы с волонтёрами приглашали хабаровчан принять участие в «Бессмертном полку», в этом году он пройдёт онлайн. Но мы можем и должны почтить память наших героев, - говорит волонтер «Бессмертного полка» в Железнодорожном районе Эльвира Кускова.

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