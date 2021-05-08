Хабаровские хоккеисты выиграли «Кубок Победы»

В Хабаровске завершился хоккейный турнир «Кубок Победы», посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В этом году помимо двух хабаровских команд за победу боролись юные хоккеисты из Благовещенска, Южно-Сахалинска, Ванино и Ангарска. Выиграли турнир хабаровчане.

- «Кубок Победы» - это соревнования среди хоккеистов 9-10 лет, которые проходят в крае ежегодно с 2015 года. Этот турнир – своеобразная проверка для ребят этого возраста. Со следующего года им предстоит участвовать в официальных спортивных соревнованиях. Вообще, заниматься хоккеем дети начинают в 5-6 лет. В 8 лет мы по итогам выполнения нормативов зачисляем их на этап начальной спортивной подготовки. «Кубок Победы» дает ребятам возможность показать себя в деле, - рассказал директор краевого центра развития хоккея Станислав Кисляченко.

Победителем «Кубка Победы» стал первый состав хабаровского «Амура-2011». Подопечные семейного тренерского тандема Романа и Виталия Лапшиных уверенно выиграли все матчи. В пяти играх хозяева забросили в ворота соперников 56 шайб и лишь трижды пропустили в свои.

Второй состав этой же команды завоевал бронзу турнира. А вот серебряные медали получили хоккеисты ангарского «Ермака». Именно сибиряки составили конкуренцию местным спортсменам. Организаторы турнира отметили лучших игроков в каждой из команд. Юных спортсменов наградили памятными призами и планшетами.