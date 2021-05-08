Михаил Дегтярев поздравил труженицу тыла с юбилеем

90-летний юбилей отметила сегодня жительница Хабаровска Клавдия Яковлевна Петренкова. Гостем праздничного чаепития в семье труженицы тыла стал глава Хабаровского края. Михаил Дегтярев преподнес юбиляру цветы и подарки, а также передал поздравление от Президента страны Владимира Путина.

В годы Великой Отечественной войны семья Клавдии Яковлевны жила в Амурской области. Когда отец ушел на фронт, она вместе с матерью трудилась в колхозе разнорабочей. Тогда ей было всего 12 лет.

Именинница рассказала, что всю жизнь работала «на ногах» - после войны санитаркой в больнице, позднее, после переезда с мужем в село Ильинку Хабаровского района – на птицефабрике. О ней как о передовике труда писали заметки в газете «Сельская новь». Награждена грамотами и медалью «Ветеран труда».

После смерти мужа в 2006 году, с которыми Клавдия Петренкова воспитала четверых детей, она переехала в краевой центр, где сейчас и живет.