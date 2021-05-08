В Хабаровске прошел молебен по поминовению усопших воинов

Глава региона сегодня принял участие в благодарственном молебне по поминовению усопших воинов, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Молебен отслужил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий у стелы на площади «Город Воинской славы».

Участниками благодарственного молебна стали также командующий войсками Восточного военного округа, Герой России Геннадий Жидко, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, военнослужащие, суворовцы и юнармейцы, которые примут участие в параде войск Хабаровского гарнизона 9 мая.

После памятной церемонии состоялось возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь» на площади Славы. Память 47 тысяч жителей Хабаровского края, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, вместе с Михаилом Дегтяревым почтили командующий войсками Восточного военного округа, Герой России Геннадий Жидко, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, начальник УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрий Ильичев, врио командующего Восточным округом войск национальной гвардии Курбонали Сафаров, председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова, председатель президиума краевого совета ветеранов войны и труда Светлана Кондратьева, депутаты Госдумы и регионального парламента, представители аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО.