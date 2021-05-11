Владимир Соколов: «Россия скоро избавится от этой заразы»

Владимир Соколов, бизнесмен и меценат, родом с Дальнего Востока, высказался в отношении некоторых иностранных государств, которые некорректно ведут себя по отношению к своим гражданам, а также к России, в условиях коронавирусной инфекции.

Владимир Соколов – эксперт с тремя высшими образованиями: техническим, экономическим и юридическим. Его компетенции позволяют делать выводы на основе того, что творится на мировой арене. Так, специалист считает, что пандемия коронавируса очень хорошо продемонстрировала поведение некоторых европейских стран с не лучшей стороны.

Европейские политики, полицейские и те, кто имеют хоть какую-то власть, в отличии от обычных граждан, в разгар пандемии начали забирать себе средства индивидуальной защиты, которые предназначались для других стран как гуманитарная помощь.

«Лучшим ответом на западные выпады будет продолжение движения по пути здравого смысла, с которым отлично справляется команда Владимира Путина. Но под командой Путина я подразумеваю не только министров, губернаторов и чиновников, но и любого, кто честно и профессионально делает свое дело», - напоминает Владимир Соколов.

Несмотря на то, что с разгара пандемии прошло больше года, в некоторых странах ситуация не улучшилась ни на толику. Там по-прежнему все закрыто и запрещено. Если кто-то пытается нарушить запреты властей, то попадают либо под струю водомета, либо получают слезоточивым газом в лицо. Российские власти так не позволяют обращаться со своим народом.

«Страшно представить, какой шум поднялся бы в мировой прессе, если бы подобные драконовские меры применялись в России. Но в нашей стране, даже не прибегавшей к столь жестким ограничениям, отмечают снижение ежесуточного количества заболевших. Более того, недавно Минздрав страны зарегистрировал уже третью отечественную вакцину от нового вируса, что позволяет нам надеяться на относительно скорое избавление от этой заразы», - отмечает координатор Дмитровского отделения Московского областного отделения политической партии ЛДПР.

В России, несмотря на то, что вирус еще не побежден, нет таких жестких требований по самоизоляции и иным ограничениям. В нашей стране ученые разработали вакцину Спутник – V, которая позволит защитить людей от коронавируса. Отечественные власти предлагают приобрести её всем желающим странам, чтобы те смогли привить своё население и сформировать иммунитет.

Политик Владимир Соколов считает, что запад, который увидел то, как Россия борется с инфекцией и решает вопросы пандемии мягко, повел себя как минимум очень некрасиво.

«Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет», европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии», - говорит Владимир Соколов.

Также он добавил, что руководству страны, по его мнению, нужно прекратить искать компромиссы с другими странами, которые не желают сотрудничать и принимать вакцину от России и идти своим путем, прививая население и защищая его от инфекции.

«Пусть, пока их собаки лают, наш караван идет дорогой здравомыслия и успеха», - подытожил Соколов.