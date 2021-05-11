Казаки передали в музей пограничного села Шереметьево экспонаты времен ВОВ

Не с пустыми руками, а с щедрыми подарками приехали 9 мая отметить День Великой Победы в Вяземский район Хабаровского края казаки Амурского казачьего войска. Вместе с жителями пограничного села Шереметьево, основанного их предками еще 160 лет назад, они прошли в строю «Бессмертного полка».

А затем почетные гости из Хабаровска пополнили новыми экспонатами открытый с их помощью казачий музей. Чтобы сохранилась для потомков память о славных первооткрывателях российского Дальнего Востока.

Как рассказал атаман хутора «Атаманский» Александр Ковальчук, среди подарков оказались солдатские фляжки и пуговицы времен Великой Отечественной, оружие, и даже… пылесос тех лет.

Кроме того, от имени почетного атамана Амурского казачьего войска Владимира Крюкова, он привез еще и целую библиотеку, которая издается с 2005 года. В книгах раскрывается история амурских казаков, история освоения Дальнего Востока и Хабаровска, а также публикуются стихи и проза казаков Приамурья. Вся литература, рассчитана не только на казаков, казачат и кадетов, но и на людей, интересующихся историей своего родного края.

Больше 650 экспонатов Крюков передал и в дар городскому музею Хабаровска. Свою коллекцию Владимир Крюков начал собирать, по его словам, «с чердака», как только открыл дедовский сундук. Из всех «трофеев» его больше всего тогда заинтересовал непонятный медный предмет, чем-то напоминающий турку для приготовления кофе. Он обращался ко многим, но никто не смог объяснить, что же это такое. И только после долгой переписки со специалистами наконец узнал: в его руки попало… полковое походное кадило.

Он также отметил мастерство наших предков: они очень добротно умели делать все, как самовары, так и шашки. Например, более современные клинки весили около полутора килограммов, а старые были сбалансированнее и легче - до 900 граммов. И огнестрельное оружие тоже было достойным уважения и могло «дать фору» даже некоторому нынешнему. Похвалил он и деревянные жернова, достаточно простые в употреблении.

Силами Амурских казаков также постоянно пополняются и другие экспозиции. Например, в краеведческом музее подшефного нанайского села Сикачи-Алян под Хабаровском появился бронзовый дух-оберег сэвэн - это очень большая редкость. Также экспонаты отправляли в город Вяземский, Амурскую область.

Казаки помогают возводить храмы, ставят Поклонные кресты, поддерживают детские военно-патриотические клубы. Они участвовали и в восстановлении Памятника морякам-амурцам. Это главный символ краснофлотцев «Бронекатер-302», экипаж которого встретил День Победы у стен Рейхстага, а 30 лет спустя навсегда «бросил якорь» в Хабаровске.

…Провожали жители Шереметьево своих «любых» гостей, как и положено, хлебом-солью. Они угостили их солдатской кашей, пирожками с таежной начинкой и другими местными разносолами.

Вадим Решетняк