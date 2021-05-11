Дегтярев взял под контроль оказание помощи пострадавшим в Николаевском районе

В связи со сложной паводковой обстановкой в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона намерен немедленно отправится в зону бедствия.

«Мы завтра с моим заместителем по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолием Литвинчуком туда полетим. Проверим на месте обстановку сами. И пункты временного размещения, и как обстоят дела с подтоплением, с людьми поговорим. Дистанционно такие вопросы решать невозможно», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Личное присутствие главы Хабаровского края позволит получить полное представление о масштабе ситуации, чтобы выработать комплекс мер, направленных на помощь гражданам. Дегтярев не только посетит ПВР и пообщается с пострадавшими гражданами, но проинспектирует работу местных и региональных властей по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что в результате паводка самый большой урон был нанесен населенным пунктам Николаевского района – поселку Маго, селу Красному, поселку Чнырраху. Дорога Чныррах – Озерпах на протяжении полукилометра залита более чем на 50 см водой. Движение по ней сейчас перекрыто.

В поселке Маго затоплены 29 домов, вода в домах стоит на уровне 5 – 15 см. От размещения в ПВР местные жители пока отказываются, размещаясь у родственников и знакомых. Специалисты считают, что нынешний паводок в Николаевском районе спровоцирован чрезмерно плотным льдом, который значительно толще обычных к этому времени года величин.