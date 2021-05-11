В Хабаровском крае начали мыть золото

В Хабаровском крае открылся промывочный сезон на участках россыпного золота. Три предприятия региона, начавшие добычу c апреля, уже намыли более 150 кг драгоценного метала. Еще 20 золотодобывающих предприятий планируют открыть сезон с середины мая и до начала июня. Всего в 2021 году компании рассчитывают добыть 25,1 тонны золота.

- На протяжении последних пяти лет Хабаровский край каждый год бьет исторические рекорды по добыче золота. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию и паводок горняки не снизили темпы и в итоге добыли 24,5 тонны золота. Налоговые платежи в региональный бюджет составили 9,9 млрд рублей. Все полученные средства пошли на выполнение социальных обязательств региона перед жителями края, - отметила и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.

Флагманами, ведущими разработку рудного золота и добывающими драгоценный металл в россыпи, остаются компании "Амур Золото", "Ресурсы Албазино", "Многовершинное", "Охотская горно-геологическая компания", Артель старателей "Восток", "Светлое" и другие.

Отметим, добыча драгоценных и цветных металлов остается одной из ведущих в экономике Хабаровского края: на долю золотодобывающих предприятий приходится около 11 % налоговых доходов регионального бюджета. Отрасль обеспечивает занятость более 9 тысяч человек.