В Хабаровске подумают, как вырастить «неуезжаемых» ученых

Третий в 2021 году форум «ProДФО – Хабаровский край» стартует 19 мая. Федеральные и региональные эксперты из разных сфер, главы регионов Дальнего Востока, а также представители бизнеса и общественности соберутся в Хабаровске, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с профессиональной самореализацией дальневосточной молодежи.

Участники Форума обсудят тенденции развития среднего специального и высшего образования в ДФО, состояние рынка труда, программы поддержки молодых семей и существующие на рынке труда тренды. Кроме того, им предстоит ответить на вопросы о том, как удержать молодежь, какую роль она играет в общественной и политической жизни региона, какие особенности в подготовке кадров для ТОРов и предприятий ДФО и как вырастить ученых, которые не уедут из региона.

Одним из основных мероприятий Форума станет пленарная дискуссия «Будущее ДФО: как создать пространство для самореализации молодежи», в которой примет участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. На ней участники постараются обозначить пути привлечения молодежи на Дальний Восток и меры по поддержке молодых семей.

«Встречаясь с людьми в своих поездках по краю, особенно общаясь с молодым поколением, я сегодня отказываюсь от риторики «надо сохранить население», «надо закрепить молодежь» и прочего. Принудительные «надо» дают отрицательный результат. Убежден, что необходимо создавать такие условия для жизни в Хабаровском крае, чтобы молодым здесь хотелось жить, работать, растить детей и отдыхать, и еще больше захотелось тем, кто пока живет где-то, но обязательно приедет сюда», - отметил Михаил Дегтярев.

Принять участие в форуме можно как онлайн, так и офлайн. Регистрация доступна по ссылке. Все сессии будут проходить в открытом формате: участники смогут задать вопросы спикерам и высказать свое мнение.

«ProДФО» —это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед ними, проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения.

Все форумы посвящены разным темам, основанным на самых острых для ДФО вопросах и проблемах. Они пройдут почти во всех регионах Дальнего Востока. Участниками форума станут губернаторы дальневосточных регионов, представители органов власти, федеральные и региональные эксперты из разных сфер, представители бизнес-сообщества, журналисты и блогеры.

Трансляция форума будет доступна на цифровой платформе Synergy.Online, социальных сетях и видеохостинге YouTube. Организаторы серии форумов ProДФО – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и Корпорация «Синергия».