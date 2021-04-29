Меняем к лучшему: спутниковый Интернет помогает возрождению коренных народов Хабаровского края

Компании РТКОММ удалось вдохнуть новую жизнь в отдалённые сёла, где издревле обосновались малочисленные народности. У людей появился спутниковый Интернет, появились новые друзья из других регионов и новые, до сих пор невиданные национальные проекты.

Быль дальневосточная

Где до в начале двухтысячных, когда до крупных городов Хабаровского края уже дотянулись интернет-кабели и скорость и качество связи стало более или менее приемлемым, север региона все еще был отрезан от глобальной сети. В том же Николаевске-на-Амуре бизнесмены скидывались на спутниковую тарелку и подключали Интернет, денег это стоило почти космических, от 120 тыс. рублей за точку. Понятно, что и пользователей у тарелки было с десяток, в одиночку дорогое удовольствие мало кто мог себе позволить.

А менее состоятельные пользователи «сидели» на смешных по нынешним меркам скоростях. Была такая шутка: поставил грузиться страницу, успел выпить пива с друзьями и дважды покурить. Это были крупные города севера. Чуть дальше за чертой города, где начиналась периферия или, как говорят у нас «чигиря», сети не было вовсе. И, чем дальше от районных центров, тем глуше и глуше были населённые пункты, вовсе остававшиеся без Интернета многие годы.

Но несколько лет назад компания РТКОММ замахнулась едва ли не на национальный проект по объединению городов и районов с помощью сети Интернет. Конечно - это специфика компании - в приоритете были так называемые тарелки, то есть спутниковый доступ к Сети, а клиенты - жители тех небольших сел и поселков, куда не дотянулась и не скоро дотянется «оптика».

Они стали первыми

Спутник - это наше слово, Россия была первой в космосе. РТКОММ - первая компания, сумевшая предложить спутниковую интернет-связь для тех, кто живет очень далеко от больших сетевых магистралей. Сегодня охват компании - около 8 млн жителей России, надежное подключение к глобальной паутине обеспечивают 12 спутников, которые РТКОММ арендует у отечественных космических корпораций.

Север Хабаровского края - особая территория. Сюда топливо и продукты завозят или только во время навигации, или вертолетом. Понятно, что люди живут без централизованного интернета и кабели тянуть - расходы неимоверные.

29 апреля представители РТКОММ познакомили журналистов с тем, как спутниковый интернет становится постоянным, надежным спутником Хабаровского края. Презентацию провел генеральный директор компании Сергей Ратиев, его помощники подготовили целый документальный фильм об отдаленных селах региона.

Село Тугур, Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Национальное село, где живут эвенки, промышляющие оленеводством. Екатерина Шмонина - местная, работает учителем истории. С появлением спутникового интернета в жизни её односельчан стали появляться, как бы это банально не звучало, новые смыслы. Часто сами коренные народности называли свою малую родину Богом забытым местом. Теперь всё не так.

Екатерина организовала в Тугуре родовую общину эвенков-оленеводов, наладила связь (конечно, же, с помощью Сети) с эвенками, живущим в других районах России, в Туве, Забайкалье, Якутии, Красноярском крае. Теперь легче не забыть о традициях, сохранить их, передать знания дальше, следующим поколениям сельчан.

Екатерине удалось подать заявки на гранты от президента России и выиграть их. Сейчас в Тугуре у национальной культуры эвенков вторая жизнь. По одному из проектов жителя села трудятся над сохранением своего исторического промысла - оленеводства. Другой, не менее важный грант дал старт инициативе под названием «Тугурчане на фронте и в тылу», о сохранении исторической памяти и создании книги о ветеранах Великой Отечественной войны, ушедших из села Тугур на фронты Великой Отечественной.

«Я, как руководитель проекта, работаю с краевыми и муниципальными архивами – Хабаровским, Красноярским, Николаевским – собираю сведения и, в том числе удаленно, через интернет. С его помощью мы разыскиваем и общаемся с родственниками наших ветеранов, которые выехали за пределы села, сканируем фотоматериалы, пересылаем друг другу, обмениваемся письмами, превращаем архивный материал в настоящий исторический источник. Для всего этого необходим интернет. Благодаря ему незаметно, постепенно происходит и сплочение жителей нашего села, а мы имеем возможность немного скрасить их быт и сделать людям пусть и небольшое, но, выраженное в конкретных делах и проектах, однозначное и такое востребованное добро». – рассказала Екатерина Шмонина.

Эвенки - народ непосредственный. Они искренне радуются новым технологиям - спутниковому интернету, сделавшему их жизнь лучше. И благодарят всех, кто им помогает тоже искренне, без дежурных слов.

«Моя жизнь круто изменилось с приходом спутникового интернета. Вот у нас дома кто первый пришел, того и тапки, я имею ввиду интернет, конечно. Если мне надо работать, говорю - все, никто не подходит к компьютеру. Благодаря грантам идет какое-то сплочение села, души у людей чуть-чуть отогреваются. У нас получается скрасить быт. Для школы мы вот очень много оборудования купили, компьютеры, дети очень довольны, радости очень много и этот позитив меня заряжает. Если бы не было спутникового интернета, я бы ничего не смогла сделать. Это огромная помощь для таких отдаленных сел как наш», - поделилась Екатерина.

Ожила школа, где опять же благодаря грантам появились компьютеры, задышал и малый бизнес. Сын Екатерины сумел зарегистрировать ИП и открыл в селе магазин и пекарню. Её не было в Тугуре четверть века, а люди пекли хлеб сами, дома. Все оборудование для пекарни сельчане заказали онлайн.

Это в больших городах общение с помощью соцсетей и всевозможных приложений кажется чем-то обыденным и само собой разумеющимся. На «северах» - интернет и все что с ним связано - это неоценимая поддержка. Удаленно можно не только пообщаться с родными, но и провести медицинские консультации. А это значит - вовремя вызвать борт санавиации, если потребуется. Поэтому спутниковый интернет не только делает жизнь лучше. Он иногда и спасает жизнь.

Сюрприз для дальневосточников

Во время рассказа о своей помощи людям в отдаленных селах глава компании РТКОММ Сергей Ратиев предложил и журналистам стать частью масштабного проекта. Прямо в зале на экран вывели три коротких ролика-визитки, где люди рассказывали о своих чаяниях и трудностях жизни вне Сети. Задачей журналистов было провести онлайн голосование и выбрать того, кому достанется комплекс доступа к спутниковому интернету. В своеобразной лотерее выиграл слепой юноша. Сергей Калугин живет в Чумикане, ему 18.

- Мне 18 лет и я хотел бы сам зарабатывать на жизнь, но это непросто в отдаленном поселке на севере Хабаровского края, тем более без Интернета. Я хочу получить профессию программиста или копирайтера.

Кстати, послом доступного спутникового интернета и проекта «Меняем жизнь людей» в Хабаровском крае является известная телеведущая Валентина Олексенко. Она прямо на презентации попросила всем желающим помочь победителю голосования Сергею Калугину и провести для него консультации. Ну, как только специалисты отладят Сергею «тарелку». А это случится в ближайшее время, представители РТКОММ намерены отправиться в Чумикан и привезти подарок парню.