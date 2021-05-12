В Богородском ледоход снес переживший два потопа магазин

Хабаровчане наверняка помнят, как 22 апреля ледоход выломал часть ограждений на городской набережной. Так вот, нечто подобное повторилось в селе Богородское Ульчского района.

Огромные льдины выползли на берег и буквально смяли здание бывшего магазина «Маяк». К счастью, людей в это время там не было – никто не торговал, помещение использовалось в качестве склада. Однако «Маяк» оказался полностью уничтоженным.

Информация об опасном ледоходе вызвала немало комментариев в соцсетях. «Бедный магазин, пережил два наводнения, а тут ледоход не пережил»; «Господи, старое здание, раньше там продавали билеты на «Метеоры», потом стал частным магазином, и не раз уже его топило…»; «Ну снесло да снесло, значит время пришло, в том числе и строить новое)»

Напомним, что 5 мая завершились работы по восстановлению ограждения хабаровской набережной. Администрация краевого парка по поручению министра культуры края Юрия Ермошкина провела работы по оценке, после чего подрядчик приступил к восстановительным работам. Было восстановлено 12 метров ограды – всего четыре пролета и четыре опоры.

Артем Пукрик

Фото: ok.ru/Мой Ульчский район