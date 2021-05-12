В Хабаровске пройдет массовая «музейная ночь»

В 2021 году мероприятие «Ночь в музее» в Хабаровске пройдет под знаком науки и технологии. Во всех основных музея города она случится 15 мая.

В военно-историческом, в кои-то веки вход будет платный - из расчета сто рублей в час. Действие начнется в 20 часов и закончится за час до полуночи. Обещается мощная фотозона в стиле «Победа за нами!», показ документальных фильмов на свежем воздухе – привет советским кинопередвижкам, масса военных в аутентичной форме 40-х годов и много техники.

Гродековский музей в десятый раз участвует в международной акции, начало в 21:00. В программе: авторские экскурсии, исторические реконструкции, флешмобы, инсталляции, квесты, разнообразные мастер-классы, исследовательские лаборатории, творческие задания, игры, поэтические этюды. И это еще не все. Билеты стоимостью 700 рублей в продаже с 12 мая, только в кассе музея.

Дальневосточный художественный музей проводит «ночь» с 18:00 до 22:00. В программе - кураторские экскурсии по выставкам, зона интеллектуальных игр, квест по экспозиции и книжным сокровищам к 90-летию ДВХМ, мастер-классы, уникальная фотозона. Вечер будет наполнен насыщенной концертной программой и работой полюбившейся посетителям «Арт-гостиной». Стоимость билетов: 18 + – 500 рублей, 7-17 лет – 300 рублей, до 6 лет - бесплатно.

В музее истории города Хабаровска «Ночь в музее 2021» проводится на основе экспозиции зала «Индустриализация» с 18 до 21 часа. В программе: лекции и выставки, выступление агитбригад, реконструкции и мастер-классы, тематические увлекательные игры. Кульминация мероприятия - лекция с демонстрацией фильма «Веселые ребята». Целевая аудитория – семейная, вход свободный.