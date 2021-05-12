Группа компаний «ТАРИ» отметит в этом году 20 лет

Одно из крупнейших и динамично развивающихся предприятий Хабаровского края – группа компаний «Тари» этой осенью отметит двадцатилетие.

Сегодня в группу входят – стоматологическая студия «Тарилюкс», детская поликлиника «Тари Лэнд» и ресторан семейного счастья «Патч». Здесь работают порядка 200 человек сотрудников.

- Мы развиваемся и на юбилейный год у нас запланировано много изменений. Это связано и с планами по расширению поликлиники «Тари Лэнд». Мы хотим, чтоб она балы семейной поликлиникой с большим разнообразием специалистов и услуг. Сегодня помимо приема узких специалистов, большого стоматологического приема, работает педиатрическая служба, мы предлагаем программы наблюдения за детьми до года. Диагностика, анализы, вакцинация – все то, чтобы хабаровские семьи чувствовали себя счастливыми и защищенными, - говорит управляющий группой компаний «Тари» Наталья Африканова.

Стоматологическая студия «Тарилюкс» - одна из лучших стоматологий региона с хорошей технической базой. Врачи Тари сегодня осуществляют лечение зубов под наркозом и с применением седации. Здесь есть собственная анестезиологическая служба, все анестезиологи-реаниматологи работают на штатной основе.

На всех предприятиях «Тари» появились авторские отрывные календари, которые как бы отсчитывают дни до юбилея. Каждый день в календаре – особенный. Здесь и история предприятия, миссия и ценности, знакомство с услугами и технологиями.