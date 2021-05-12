Комсомольчане «высокотехнологично» забили мужчину частями компьютера

Трое пьяных жителей города Юности, за что-то разозлившись на 27-летнего мужчину, стали избивать того подручными предметами. Любопытно, что эти предметы сложно назвать приспособленными под сколько-нибудь удобное нанесение увечий.

Потому что троица била мужика компьютерными клавиатурой, монитором, системным блоком и ноутбуком. От полученных травм потерпевший, тем не менее, скончался.

Одни из участников «высокотехнологичного» убийства пытался замести следы преступления и даже сообщил позже правоохранительным органам, что вообще не при чем. Но скрыться от правосудия ему не удалось.

По факту группового убийства возбуждено уголовное дело. Каковы мотивы, толкнувшие троицу на преступление, и участвовала ли в потасовке компьютерная мышь, предстоит ответить следствию.