Хабаровский обзор: «Наследники Победы» и капсулы памяти

Магистральной темой недели стала подготовка и празднование 76-ой годовщины Победы. Как поздравляли ветеранов и как отметили праздник в Хабаровском крае - в нашем обзоре

Никто не забыт, ничто не забыто

Сегодня на территории края проживают более двух тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Врио губернатора региона Михаил Дегтярев подписал распоряжение о единовременной выплате ко Дню Победы.

В числе получателей - инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.

Дополнительные деньги получили и ветераны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма, дети военного времени, которых в крае более 55 тысяч человек. Многих участников войны представители власти и политических партий поздравили лично.

Такие встречи устраивали Михаил Дегтярев, спикер краевого парламента Ирина Зикунова, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, депутат Государственной Думы Борис Гладких, главы районных администраций. Живо включились в процесс и партийцы.

«В ЛДПР есть традиция, которая переходит из года в год, традиция поздравлять живых героев и вспоминать героев ушедших. И слёзы каждый раз одни и те же: у ветеранов - от боли пережитого, у поздравляющих - от осознания масштабов трагедии», - рассказали представители партии.

Хабаровские единоросы организовали серию концертов под окнами фронтовиков. Артисты исполнили песни военных лет и известные мелодии, посвященные Великой Победе. А также вручали цветы и продуктовые наборы.

«Подобные акции мы проводим не только в День Победы, ведь это недопустимо – вспоминать о ветеранах и их подвигах один раз в год. Вместе с активистами волонтерского центра партии мы стараемся посещать и поздравлять хабаровских фронтовиков постоянно – и во всеобщие, и в их личные праздники. Каждого мы стараемся одарить вниманием и заботой», – подчеркнул исполняющий полномочия секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов.

Знать, чтобы помнить

Проверить знания истории Великой Отечественной войны решили около 6000 жителей Хабаровского края, приняв участие во всероссийской акции «Диктант Победы».

В связи с пока еще непростой эпидемиологической обстановкой, традиционный «Бессмертный полк» прошел, как и в прошлом году, онлайн. Всероссийская акция стартовала на сайте 2021.polkrf.ru. Поучаствовал в ней и врио губернатора Михаил Дегтярев, поделился историей своего деда, разведчика Ивана Дмитриевича Дегтярева.

Акция также получила дополнительное распространение и в социальных сетях.

Чтобы рассказать о подвиге советского народа молодому поколению, организовали инстаграм-челленджи. Например, под #географияподвига участникам предлагалось выложить посты с места, хорошо знакомого жителям и связанного с трудовым, воинским подвигом народа во время ВОВ. В нашем крае челлендж запустил депутат Госдумы Борис Гладких, поделился постом о вкладе комсомольских авиастроителей в оборону страны, а также рассказал о трудовом подвиге рабочих завода им. Молотова («Дальдизель»).

Память поколений

Память своего односельчанина Максима Пассара, удостоенного звания Героя Российской Федерации, почтили жители села Троицкое в Нанайском районе. Торжественной колонной они прошли к памятнику прославленного снайпера, где возложили цветы в честь знаменитого земляка. Далее состоялось торжественное открытие таблички с QR-кодом на здании отделения «Почты России». Отсканировав этот код, теперь каждый может узнать историю героя.

За время службы Максим Пассар стал одним из наиболее грозных снайперов. В Сталинградской битве уничтожил свыше двухсот вражеских солдат и офицеров. Слава о нем ходила по всему фронту. На площади Славы рабочего поселка Переяславка района имени Лазо прошла торжественная церемония закладки «Капсулы памяти».

Послание для потомков, составленное «Волонтёрами Победы», перевязали георгиевской лентой и поместили в специальную капсулу, которую заложили возле памятника.

Через 24 года, когда послание достанут и прочтут, письмо отправят на хранение в районный краеведческий музей, где всё это время будет храниться ключ от капсулы.

Подобную капсулу с похожим названием решили сохранить и в селе Селихино Комсомольского района. В ней оставили текст послания будущим поколениям от ветерана Великой Отечественной войны Елены Федоровны Руцкой и молодежи села.

В школе №1 рабочего поселка Переяславка также появилась «Парта героя», посвящённая памяти Георгия Феофановича Шевченко. Он прошел всю войну, а после вернулся работать в родную школу. Воспитал тысячи учеников и десятки учителей. Сегодня в Хабаровском крае установлено пять памятных парт.

Эх, дороги…

В Амурском районе состоялась патриотическая акция автопоезд Победы «Память». По мемориальным и памятным местам района проехали ветераны войны и труда, юнармейцы, школьники и преподаватели, активные жители района.

Автопоезд прошел по маршруту: обелиск Славы в Амурске – памятная доска на станции Мылки - обелиск памяти в поселке Эльбан - захоронение летчиков в поселке Падали - обелиск воинской славы в поселке Известковый.

Участники автопробега «Наследники Победы» сделали семь остановок в сельских поселениях Вяземского района. У памятников и обелисков учащиеся городских школ и воспитанники военно-патриотических клубов рассказали о вкладе жителей района в Победу в Великой Отечественной войне. Память павших воинов почтили минутой молчания.

Ежегодный молодежный автопробег «Километры памяти» стартовал с площади Славы поселка Переяславка района имени Лазо. В составе автоколонны - молодежь, волонтеры, жители района, члены общественной организации ветеранов-подводников. Автопробег финишировал в селе Черняево. По пути следования состоялись митинги, возложения цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

О спорт, ты – мир!

Юные боксеры края посвятили свои спортивные победы памяти героя Великой Отечественной войны Кирилла Батума. В этом году в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Ванино, Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Чегдомына, Охотска, Нового Ургала.

На стадионе «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре прошли матчи традиционного футбольного «Кубка Победы».

В Городе юности также организовали «Эстафету Победы». Участие в забеге приняли больше 20 ветеранов спорта. В районе имени Лазо юные спортсмены пробежали «Кросс Победы».

На площади - полки

Самым ярким событием празднования, конечно, стал парад. В главном параде края приняли участие 3,6 тысячи солдат и офицеров. Механизированную колонну составили 160 единиц вооружения и техники. Парадные расчеты прошли по улице Муравьева-Амурского до Комсомольской площади. Принимал парад командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.

В Комсомольске-на-Амуре тысячи комсомольчан пришли на Марш Победы. Возглавили колонну военные комсомольского гарнизона. Не обошлось без техники - были и УАЗ-469, и полуторка с молодыми людьми в военной форме в кузове. За военными выстроились представители военно-патриотических клубов, спортсмены с красными флагами, работники администрации Комсомольска-на-Амуре. А дальше – традиционно - представители городских организаций и предприятий: с флагами, шарами и фотографиями дедов и прадедов.

Сергей Шевченко