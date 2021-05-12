Хабаровчане несут игрушки и цветы ко входу в парк «Динамо»

Там стоят зажженные свечи, размещены плакаты «Скорбим» и «Казань, Хабаровск с тобой». Трагедия в казанской школе унесла жизни девятерых человек.

Возле стихийного места скорби уже много цветов. Люди просто хотят выразить свое сочувствие раненым и семьям погибших.

В официальных СМИ и соцсетях звучат многочисленные предложения об ужесточении оружейного законодательства, усилении охраны в школах и так далее. Суждено ли им быть воплощенными? Пока не ясно. Очевидно одно: необходимо сделать все возможное, чтобы трагедия, подобная казанской, не повторилась.