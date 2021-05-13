Как в Хабаровске «воевали» фашисты и красноармейцы

Новые времена требуют новых подходов к организации массовых праздников. В этот раз было несколько задумок, как культурно, массово и познавательно отметить 76-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

За день до победы

Предпраздничные мероприятия начались за пару-тройку дней до события. 7 мая от станции Хабаровск до станции Хабаровск-II отправился «Наш поезд Победы»: паровоз, несколько вагонов, платформы с орудиями и теплушка с красноармейцами - пяток бойцов-реконструкторов в форме тех времен и масса статистов-артистов. Весело и душевно, с музыкой и танцами встретили и проводили зрители театральную постановку хабаровских железнодорожников. Жаль, что на паровозе не было положенного по всем канонам Знамени Победы или портрета верховного главнокомандующего.

К монументам, посвященным победителям, по традиции возлагали цветы, говорили речи где-то при серьезном скоплении народа, где-то в более узком кругу. 7 мая у памятника работникам «Дальдизеля», погибшим в годы войны, провели достаточно массовый митинг. 8 мая ветераны воинской службы, военнослужащие и немногочисленная неравнодушная общественность возложили цветы к памятнику морякам-амурцам.

Парад, смирно!

9 мая с утра невзирая на погоду войска и техника торжественным маршем прошли по центру Хабаровска. Сам парад воочию не видел, но с удовольствием смотрел телевизионную трансляцию. Военные маршировали, техника без сбоев двигалась, музыка звучала. Особо приятно было видеть юную смену - кадетов из школы МЧС. И если военные шли либо в парадной форме, либо в полевой, маскировочной раскраски, то кадетов одели в теплые куртки. Ростки будущего нуждаются в утеплении.

Акция «Бессмертный полк» прошла в заочном режиме, проход колонны в реале организаторы допускают 24 июня и то, если позволит эпидемиологическая обстановка. Но «красные» в Хабаровске решили провести свою мини-акцию. Собравшись в районе речного вокзала, с фотографиями родственников и под красными флагами прошли к вечному огню на площади Славы. Акция прошла в торжественно-сдержанном виде, но на высоком идейном уровне.

Танцы с патриотом

Торжественная часть продолжилась на набережной, где дали концерт и позволили ребятишкам вволю полазать по образцам современной техники. Жаль, что погода стояла ветреная и с дождем. Может, из-за этого было мало народу. И до слез было жалко пары, эмулирующих радостные танцы Победы на площади Города воинской славы. Девочки в коротких и легких платьицах, юноши в белых рубашках - было эпично и героично. Но так хотелось их укрыть чем-нибудь теплым! Мало было танцующих и еще меньше сочувствующих. Вот бы танцы Победы объединить с теми событиями, что чуть позже случились в центре города.

Наконец-то в городской администрации поняли, что праздник 9 Мая - не только утром парад и ночью салют. Решено было день занять полезными и отчасти нужными мероприятиями. После 15 часов в парке «Динамо» была обещана общественно-патриотическая движуха с выставками и мастер-классами. И что-то из этого произошло.

На входе строевые упражнения демонстрировали военные и курсанты учебных заведений. Была пара столов, где учили сборке-разборке «нашего всего» - автомата Калашникова. Чуть далее молодежь надевала комплекты химзащиты и противогазы. Жаль, что не бегали в них, а именно таким образом в мое время отцы-командиры, не нарушая устава, «вводили в меридиан» зело борзых бойцов.

Кадеты-спасатели демонстрировали технику и снаряжение. В паре палаток детишек учили делать из бумаги патриотически ориентированные сувениры. Но самая большая очередь стояла к дармовой тарелке каши с кусочком хлеба и стаканом чая. Так что пристроившиеся рядом шашлычники не очень-то и котировались. Остальные либо ждали начала обещанной реконструкции, либо развлекали себя сами – благо в «Динамо» открыта для посещения масса аттракционных площадок.

И грянул «бой»

Самое главнее действие началось с небольшой задержкой, и прошло минут за двадцать. «Под Берлином» моторизованная колонна Красной армии – два автомобиля и мотоцикл в сопровождении пехоты - попали в засаду фашистов. Но сумели снять вражеские мины и при поддержке пулемета и обходного маневра краснофлотцев – гюйсы, фланки, черные клеши - быстренько вынесли сборное воинство «нацисткой Германии». Ибо нефиг! Пуле все равно эсэсман ты или «честный вермахт». На этом и все, миномет не стрелял – не было, пулемет «Максим» тоже – заклинило. Бронированный автомобиль не приехал. Видимо, для сценария не нашлось «гербовой», писали на простой бумаге и в спешке.

Но шуму и треску вокруг постарались нагнать много, вот только про зрителей и зрелищность немножко подзабыли. Часть персонажей маскировочной сеткой укрыли – попробуй разгляди! В некоторые моменты участки «поля боя» дымовой завесой затянуло так, что дышать было тяжело.

Потом сборы, разговоры и через час в парке установилась мирная тишина. Все как тогда - в мае 1945-го...

Эдуард Попов

Фото Андрея Дунаевского