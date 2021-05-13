В Хабаровске волонтеров научат тушить лесные пожары и спасать утопающих

Сегодня в Хабаровске состоялось открытие краевого форума волонтеров чрезвычайных ситуаций. За два дня на этой площадке добровольцы пройдут подготовку и научатся действовать в экстремальных ситуациях, в условиях ЧС. Обучение проводится на средства гранта Губернатора края. Проект победил в конкурсе молодежных инициатив.

- Форум организован для добровольцев, готовых принимать активное участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Сейчас на его площадке проходят обучение 60 волонтеров. На проведение форума по итогам конкурса молодежных проектов выделен грант в 1 млн рублей, - сообщили в главном управлении внутренней политики правительства края.

Средства гранта пошли на приобретение спасательного оборудования и снаряжения, а также организацию питания, проживания и трансфера участников. В программе образовательной площадки – подготовка волонтеров сразу по нескольким направлениям. Среди них: оказание первой и психологической помощи, спасение на воде, ориентирование на местности, тушение лесных пожаров, веревочный курс и радиохимическая защита. Обучение проводят действующие спасатели Хабаровского края.

- Форум волонтеров ЧС сегодня особенно актуален. Ситуация в Николаевском районе с подтоплением нескольких сельских поселений в очередной раз показала, как быстро необходимо реагировать на возникающие ЧС. При этом волонтеры могут откликаться очень оперативно и иногда без их помощи просто не обойтись, - отметил начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики правительства края Сергей Нагорняк.

Напомним, в конце апреля на базе краевого детского центра "Созвездие" в Хабаровском крае более 120 добровольцев из регионов Дальнего Востока прошли обучение основам поисково-спасательной деятельности. Тренинг провели специалисты Национального центра помощи пропавшим детям в рамках проекта "Учебный центр "Найди ребенка".