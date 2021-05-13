Карта «Мир» набирает популярность среди жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае набирает популярность новая система оплаты проезда в общественном транспорте

Речь идет о карте «Мир» - универсальном платежном средстве. Похоже, заканчивается эпопея с внедрением сугубо своей, очень специальной платежной системы - социальных транспортных карт (СТК).

Идея обернулась жесткой конфронтацией местных перевозчиков, оператора системы и иных, но не менее заинтересованных сторон. Честно говоря, система работала как-то «через Альпы», и большинство перевозчиков в регионе отказывались покупать отдельный аппарат для приема платежей по специальной транспортной карте. В итоге в крае на 15 февраля 2021 года выдано 15 900 СТК. Большая часть из их – 13,6 тысячи федеральным льготникам и 2,3 тысячи – региональным.

Похоже, победили здравый смысл и региональный интерес. Набирает популярность наша родная универсальная платежная карта. Платить за проезд банковской картой льготник будет из своих средств. Компенсация совершенных поездок поступит в следующем месяце.

Пока что можно использовать СТК и «Мир» одновременно, но в пределах установленного лимита. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей он составляет 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников -300 рублей, но есть преференция - неиспользованный остаток средств переносится на следующий месяц до 31 декабря текущего года.

С 1 января 2021 года ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) проиндексировали на 4 %. Сейчас больше всех - 1060 рублей 80 копеек - получают труженики тыла и реабилитированные жертвы сталинских репрессий. Ветераны труда и ветераны воинской службы – имеют 977 рублей 80 копеек, граждане пожилого возраста и школьники из многодетных семей обойдутся самой меньшей суммой – чуть менее 750 рублей.

По словам министра социальной защиты населения края Александра Дорофеева, в мае, с началом дачного сезона планируется использование инновационной технологии в пригородных автобусах и на речных теплоходах. Поэтому просим откликнуться активных дачников и иных любителей копать-сажать: как вам новая услуга, насколько удобно, везде ли принимают? И помните, при внедрении банковской карты «Мир» не отменяется механизм проезда с использованием СТК, так что льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты.

Подать заявление о предоставлении проезда с применением карты «Мир» можно по месту жительства в центре социальной поддержки, в офисах многофункциональных центров, почтовым отправлением или на региональном портале Услуги27. Кроме этого, в Хабаровске документы принимают в 16 офисах Сбербанка.

Понятно, что массовое использование нового программно-аппаратного продукта - а карта «Мир» это не просто кусок пластика - не обходится без сбоев. Видел пару раз, что при оплате терминал просто не видел карточку, не помогала и перезагрузка валидатора. Бывало, что дважды списывалась сумма за одну поездку. В принципе, все эти «детские болезни» со временем вылечатся. Зато в случае отказа от иностранных платежных систем, мы будем иметь свою, национальную по сути и родную по содержанию, платежную систему. Ради одного этого стоит немного потерпеть экспериментальный период эксплуатации. За пару лет отладят и оттестируют?!

Кстати, и определенный процент «отката» за туристические поездки по стране перечисляется только на карту «Мир». Еще один повод поддержать нашего производителя, в данном случае - отечественной платежной системы.

Тем более, что в отличие от социальных карт, как это было в разгар пандемии, карту «Мир» не получится так легко блокировать. Ведь она выступает не специализированным, а универсальным платежным инструментом. Кстати, карту москвича действительно соответствующие службы блокировали, что называется, в «один клик». Нет, если вам не улыбается расплачиваться пластиком, можете носить с собой кошелек. В РФ банковские билеты и разменная монета по-прежнему в ходу. Но это становится все более накладным и тяжеловесным. А тут - порядка пяти граммов, и вся Россия, считай, у вас в кармане.

Эдуард Попов

По состоянию на начало 2021 года в крае 391 тысяча человек имеет право на льготный проезд. Из них 82 тысячи федеральные и 309 тысяч региональные льготники. Из региональных льготников порядка 85 % получают ежемесячную денежную выплату.

Всего на возмещение расходов пассажирам-льготникам в 2021 году в региональной казне предусмотрено два с половиной миллиарда рублей.