Осенью в Хабаровске сдадут еще один проблемный дом

В Хабаровске в активную фазу вошло строительство проблемного 72-квартирного дома по улице 2-я Портовая в Хабаровске. Благодаря усилиям краевых и муниципальный властей на этот объект удалось найти инвестора.

Осенью прошлого года компания «Центр Инновационных Технологий» (ЦИТ) предложила достроить два проблемных дома по указанной улице. Работы начинал обанкротившийся застройщик «Востокстройсервис».

Строительство группы жилых домов было начато в 2016 году, однако в конце 2018 года работы были фактически остановлены. «ЦИТ» провел обследование домов, корректировку проектной документации и экономические расчеты, по результатам которых было принято решение об инвестировании средств. Начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко рассказал, что первый дом имеет готовность 95%, второй - 30%.

– Мы поддержали администрацию города и «Центр Информационных Технологий», но решение о смене застройщика принимает федеральный минстрой. Для этого правительство края подало ходатайство в ведомство и соответствующее решение было принято. У нас есть несколько механизмов по завершению строительства проблемных объектов. Помимо работы с потенциальными инвесторами, которые меняют на объектах обанкротившихся застройщиков по решению арбитражного суда, средства также привлекаются через федеральный фонд защиты прав дольщиков, – добавил Алексей Назаренко.

По подсчетам компании-инвестора на достройку первого дома понадобится около 120 млн рублей. Прибыль, которая останется от реализации квартир, будет направлена на достройку второго объекта.

Напомним, что белгородская строительная компания ООО «Подрядчик» заинтересовалась возможностью достройки жилого комплекса «Эдельвейс» в Хабаровске, который также начинала компания «Востокстройсервис». Общая площадь жилого комплекса, расположенного по ул. Трехгорной в Хабаровске, составляет 24 тыс. квадратных метров. Два 25-этажных здания планировали сдать еще в сентябре 2012 года. Окончательно объект был законсервирован в декабре 2017 года в связи банкротством компании.