Ситуация с паводком в Николаевском районе находится под контролем властей

В Николаевском районе аварийные и спасательные службы продолжают оставаться в режиме повышенной готовности, несмотря на улучшение паводковой ситуации. Уже сейчас начаты работы по восстановлению дорог и мостов, оказавшихся в зоне подтопления.

Во всех пострадавших поселках сформированы оценочные комиссии, которые приступят к работе после нормализации обстановки. По решению Михаила Дегтярева, который сам побывал в зоне подтопления, жители, чье имущество пострадало от потопа, получат компенсации в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Причем деньги будут выданы в упрощенном порядке, для данной процедуры не понадобится собирать большой объем документов.

Напомним, что 12 мая в связи с тяжелой паводковой ситуацией в Николаевском районе, глава Хабаровского края провел на пострадавшей территории выездное совещание комиссии по ЧС. Дегтярев лично осмотрел несколько пострадавших домов, пообщался с их жителями, а также проверил оперативность и эффективность оказания помощи пострадавшим. В целом же можно сказать, что власти держат ситуацию с восстановлением района после паводка на контроле, несмотря на то, что в этом году ситуация сложнее, чем в предыдущие.

Всего в поселках Маго и Чныррах пострадало 62 жилых дома, где проживает 258 человек, включая 35 детей. Жителям подтопленных домов было предложено переждать паводок в пунктах временного размещения, но свои дома не оставил никто.