Комсомольск-на-Амуре в шаге от звания «Город трудовой доблести»

В ближайшее время должен быть окончательно решен вопрос о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести. Город Юности имеет давнюю и славную историю. Сначала освоение комсомольцами необжитых земель (кстати, именно здесь изначально планировалась столица Хабаровского края). Затем тяжелые годы войны, когда промышленность полностью перешла на военные рельсы, а комсомольчане вместе с остальными жителями СССР вместе ковали Победу.

И во время Великой Отечественной войны, и много позже город Юности славился своими боевыми кораблями и самолетами. Эту традицию не смогли переломить даже катастрофические 90-е годы.

Казалось бы, звание города трудовой доблести должно было быть присвоено Комсомольску-на-Амуре давно. Но процесс подготовки документов потонул в бесконечных формальностях.

Михаил Дегтярев смог сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Он пообещал коллективу Амурского судостроительного завода ходатайствовать перед президентом России о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного статуса. И свое обещание он сдержал.

«Хорошо, надо подумать, обязательно рассмотрим... Рассмотрим самым благожелательным образом», - сказал после встречи с главой Хабаровского края Владимир Путин.

Теперь ждать осталось недолго…

«Меня порадовала новость о присвоении Комсомольску-на-Амуре звания города трудовой доблести, - говорит председатель ТОС «Комфорт», комсомольчанка Тамара Полевая. – Мы знаем, какую роль сыграл наш город в годы Великой Отечественной войны, знаем, какую роль он сыграл после войны. Это поистине боевая слава! Я считаю, комсомольчане заслужили это звание!».