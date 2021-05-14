В Хабаровском крае строительный рынок пытаются оживить конкуренцией

Глава региона сегодня осмотрел мощности ООО «АмурСтройМеханизация» и пообщался с работниками. Предприятие работает с ноября 2020 года на производственных мощностях бывшего завода железобетонных изделий УПП-723 - филиала ФГУП «Дальспецстрой».

Завод выпускает изделия крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная мощность составляет 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год - это 110 тыс. метров жилья.

- У нас в целом все есть, чтобы выполнить задачу Президента страны: в Хабаровском крае это миллион квадратных метров жилья в год. Земля есть, энергоносители есть, есть люди - профессионалы в строительстве, есть производства. Но имеющиеся мощности не могут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство. Запущены процессы по очистке площадок под большую комплексную застройку. Плюс ведем работу по запуску новых производств крупнопанельного домостроения, - отметил Михаил Дегтярев.

По состоянию на середину мая завод загружен заказами лишь наполовину. Наиболее крупные поставки продукции идут для ООО «СЗ «Фонд жилищного строительства», которое возводит жилой микрорайон «Березки» на улице Совхозной в Хабаровске.

- Мы хотим оживить рынок методом развития конкуренции. Не поддержки какой-то группы товарищей, а конкуренцией. Это очень хороший рынок. Строительство в Хабаровском крае может приносить большие деньги тем, кто вкладывает в него, и радость людям, - подчеркнул врио губернатора.

Отметим, что новому собственнику завода удалось не только обеспечить бесперебойный производственный цикл. Сохранен коллектив численностью 230 человек. Средняя заработная плата на предприятии сейчас составляет около 58 тысяч рублей.