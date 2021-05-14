Житель Биробиджана покусал годовалую девочку

По поручению прокурора Еврейской автономной области организовано проведение проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью годовалой девочки. Досталось и ее матери - от сожителя, который, видимо, вошел в роль вампира.

Как подтвердила старший помощник прокурора ЕАО Жанна Крепкогорская, установлено, что вечером 8 ноября прошлого года 38-летний мужчина избил сожительницу, а затем и их годовалую дочь. О происшествии женщина сообщила участковому, который прибыл на вызов и осмотрел ребенка. Оказалось, что у девочки не только множественные ушибы и синяки, но и следы от укусов. Ребенка поместили в детскую областную больницу, где также диагностировали перелом.

В отношении жителя областного центра Следственным отделом по г. Биробиджану СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего»).

В ходе прокурорской проверки надзорным ведомством будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении малолетней девочки, а также проверена эффективность работы органов системы профилактики и социальных служб по организации контроля и патронажа за этой семьей, в которой ранее пострадавший ребенок был помещен в специализированное госучреждение по заявлению матери. Отец ребенка вел асоциальный образ жизни и нигде не работал.

Также установлен особый контроль и за расследованием уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка. Вечером пьяный водитель при въезде в село Найфельд Биробиджанского района ЕАО совершил наезд на девочку, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

При визуальном осмотре места ДТП был обнаружен государственный номер автомобиля, что помогло установить и задержать водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Также установлены свидетели, которые в момент ДТП находились в автомобиле. Водитель предпринял попытку укрыть автомобиль, но место его нахождение сотрудниками ГИБДД было установлено.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения»).

Судом с участием помощника прокуратуры Биробиджанского района Ларисы Ушаковой подозреваемый заключен под стражу.

Вадим Решетняк