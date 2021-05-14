В Хабаровском крае появилось два «Сада памяти»

Международная акция "Сад памяти" продолжается в России, в том числе и в Хабаровском крае. Она началась 18 марта и продлится до 22 июня. В Хабаровском, Комсомольском и Вяземском районах уже появилось несколько новых мест, где в рамках акции высадили молодые деревья. Всего было посажено более 4,5 тысячи саженцев кедра, лиственницы, сосны и березы. А сегодня к ним добавились и 1400 саженцев, высаженных в селе Бельго Комсомольского района.

- Мой дедушка Алексей Кузьмич Анокин в годы Великой Отечественной войны служил в 104-м Армейском минометном полку 1 Украинского фронта. Прошел всю войну. За бои в феврале 1945-го в районе деревни Биркенхайн был награжден медалью "За отвагу". Тогда во время артподготовки фашистским снарядом почти весь расчет был выведен из строя, и дед один вел огонь по противнику. Я посадила дерево в его честь, - рассказала инженер по лесопользованию филиала "Гурское лесничество" Анна Борисовна Радченко.

- В моей семье воевал дедушка - Григорий Трофимович Анисимов. Я считаю, что такие акции необходимы. Ведь очень важно сохранить для детей память о подвиге наших дедов, защитивших нашу страну, - поделилась помощник лесничего Селихинского участкового лесничества Ольга Владимировна Анисимова.

Акция "Сад памяти" одновременно прошла и в поселке Ягодном Комсомольского района. Неподалеку от обелиска Славы, который расположен возле здания администрации поселка, местные жители, специалисты Нижнетамбовского лесничества, представители администрации сельского поселения и местные жители высадили в память о погибших героях аллею из 50 сосен, рябин и кленов.

В ближайшие дни "Сады памяти" также появятся еще в Солнечном, Амурском, Ульчском и Верхнебуреинском районах. В общей сложности по региону планируется высадить более 12 тысяч сеянцев и саженцев деревьев на общей площади свыше 6 га.