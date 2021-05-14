На хабаровского перевозчика Васильева пора возбудить уголовное дело?

Деятельность «Пяти звезд» и ее руководителя Юрия Васильева требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов

Компания «Пять звезд» делает то, чего не делают многие транспортные фирмы в крае. Она осуществляет перевозки в отдаленные уголки нашего региона, содержит там кафе и гостиницы. Бизнес есть бизнес, однако это можно назвать и социальной нагрузкой – объекты инфраструктуры, как и возможность оперативно попасть в небольшой населенный пункт, служит экономической подпиткой для сельской местности. Но вместе с тем страшные аварии последних лет тоже связаны с деятельностью «Пяти звезд»…

По несколько раз в год автобусы данной компании горят, опрокидываются, вылетают в кюветы, сталкиваются с автомобилями (по отдельности или всё сразу). Гибнут люди. В 2015 году возле озера Гасси страшное ДТП унесло жизни пятнадцати человек. В 2021 году на 361-м километре трассы Лидога-Ванино водитель не справился с управлением. Итог – три трупа, около десятка раненых.

Безусловно, сферу транспортных перевозок всегда будут сопровождать аварии. Это их «профессиональное заболевание». Однако давно подмечено: «Пять звезд» мелькают в сводках происшествий гораздо чаще, чем другие предприятия аналогичной направленности.

Трупы, кровь, сломанные жизни

«Водитель уснул за рулем, - рассказал о причинах аварии на трассе Лидога-Ванино владелец компании «Пять звезд» Юрий Васильев. - Он работал у нас около пяти лет. Здоровый, сильный мужчина, ну, так случилось. Водители менялись во время пути, нарушений нет в этом смысле. Просто поужинали на Славянке, и через два часа человек задремал».

Ну, так случилось. Поел, задремал, попал в ДТП. Трупы, кровь, сломанные жизни. Бывает же… Сам шофер, к слову, выжил. Его напарник тоже. Спасло лобовое стекло, которое оказалось настолько прочным, что не проломилось под тяжестью тела и не допустило вылета человека на асфальт.

Господин Васильев пообещал выплатить компенсации раненым и семьям погибших. А в эфире телеканала «Губерния» посетовал – мол, власти должны лучше нас контролировать. Штрафовать, если надо. Про трагедию на озере Гасси предприниматель тоже упомянул.

«Уверяю вас, мы не были там виноваты совсем», - лаконично прокомментировал владелец «Пяти звезд».

Понятно желание бизнесмена отвадить от себя негатив. Васильев, например, до сих пор проходит по уголовному делу о коррупции. Правоохранители подозревают коммерсанта в том, что он в завуалированной форме дважды подкупил бывшего начальника управления транспорта администрации Хабаровска Сергея Суковатого. 29 декабря 2019 года Юрия Васильева арестовали и отправили в СИЗО. Однако в июне 2020 года его выпустили, изменив меру пресечения.

Кто виноват?

Те люди, которые ехали в автобусе пристегнутыми, по словам владельца компании «Пять звезд», не получили тяжелых травм. Из этого Юрий Васильев сделал вывод – сейчас фирма усиливает контроль над «ременно-безопасной» ситуацией. Любопытно, что такая мысль посетила его только сейчас.

«У нас двойной контроль, - говорит предприниматель. – Водитель при выезде из гаража проходит медосмотр, потом на автовокзале, за минуту перед рейсом его снова проверяет врач. Контролеры на автовокзале, насколько я знаю (выделено автором), проверяют, пристегнуты ли пассажиры».

Получается, что контролеры могли проверить, пристегнуты ли пассажиры. А могли, исходя из предположения Васильева и логики, и не проверить.

«Любой руководитель отвечает за действия своих подчиненных, - считает эксперт рабочей группы по транспорту Хабаровской городской Думы Всеволод Платонов. - Характер нарушений и предусмотренная за них ответственность прописаны, к примеру, в КоАП. В данном случае речь может идти о статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Если в ходе следственных мероприятий будет выявлена вина руководства перевозчика, полагаю, что некое должностное лицо будет подвергнуто наказанию в рамках действующего законодательства. В недавнем репортаже Ю.П. Васильев был представлен лишь как учредитель транспортной компании. Нередко производственная политика организации исходит именно от учредителей, но за ее реализацию они ответа не несут - во всяком случае, перед законом. Так что запомнившаяся многим фраза «Здесь за все отвечает Васильев» в юридической плоскости попросту не актуальна. На мой взгляд, каждый перевозчик должен контролировать качество технического обслуживания своего транспорта, уровень квалификации кадров, соблюдение режима труда и отдыха работников, в особенности водителей, и многое другое. Юрий Петрович заявил, что в его команде работают профессионалы. Надеюсь, он уверен в своих словах».

Трагедия на озере Гасси, трагедия на 361-м километре трассы Лидога-Ванино… Сколько еще должно произойти происшествий, чтобы компания «Пять звезд» обеспечила себе работу без жертв? Почему, например, инспекция пристегнутости пассажиров усиливается только сейчас?

Деятельность «Пяти звезд» и ее руководителя Юрия Васильева требует тщательной проверки со стороны правоохранительных органов. Нельзя, чтобы страшные ДТП с обилием смертей превращались в статистику. Можно много говорить о социальной нагрузке, о соболезновании родственникам погибших, об отсутствии вины за происшествие на озере Гасси, даже о водителе, который, ну так случилось, уснул… Вопрос, что мы в итоге выберем – жизнь или статистику?

Андрей Канев

Фото из открытых источников