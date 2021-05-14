Власти Хабаровского края готовят революцию на рынке жилья

Михаил Дегтярев осмотрел мощности ООО «АмурСтройМеханизация» (завод железобетонных изделий) и пообщался с работниками. Предприятие выпускает изделия крупнопанельных жилых домов (КПД), железобетонные сваи, плиты перекрытий, кольца, лотки, дорожные плиты. Максимальная мощность составляет 85 тыс. кубометров железобетонных изделий в год - это 110 тыс. метров жилья.

«Мы хотим оживить рынок методом развития конкуренции. Не поддержки какой-то группы товарищей, а конкуренцией. Это очень хороший рынок. Строительство в Хабаровском крае может приносить большие деньги тем, кто вкладывает в него, и радость людям», - подчеркнул глава Хабаровского края.

По состоянию на середину мая завод загружен заказами лишь наполовину. Однако сохранение мощностей подобного предприятия позволит не только увеличить объем жилищного строительства с невысокой ценой, но и сдержать рост цен на квадратные метры.

В ходе посещения предприятия Дегтярев объявил о масштабных инициативах регионального правительства, которые можно охарактеризовать как мини-революцию. Так, скоро стартуют работы по освобождению крупных земельных участков под комплексную застройку. Цель – достичь вводимого ежегодно в строй одного миллиона квадратных метров жилья. При этом будут приняты меры по развитию конкуренции и увеличению предложений на рынке жилой недвижимости, что позволит снизить цены.

«Имеющиеся мощности Хабаровского края не смогут покрыть потребность в миллионе квадратных метров нового жилья в год. Поэтому в конце осени прошлого года мы подошли к этому вопросу комплексно, чтобы параллельно строить и крупнопанельные дома, и кирпичные, и развивать индивидуальное жилищное строительство», - отметил Михаил Дегтярев.

Для решения этой задачи правительство края привлекает к сотрудничеству не только местных, но и крупных федеральных застройщиков. В ходе недавнего визита в наш край вице-премьера Российского Правительства Марата Хуснулина было озвучено, что в Хабаровск зайдет крупнейший федеральный застройщик компания ПИК.