В Хабаровске пройдет турнир по стритболу

15 и 16 мая на Комсомольской площади в Хабаровске пройдет турнир по баскетболу 3х3 среди дворовых команд. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 30 команд – это порядка 100 участников. По итогам двух дней будут определены победители и призеры состязаний.

- Сегодня баскетбол 3х3 очень популярен в крае. На прошлой неделе Хабаровск на своих площадках принимал Чемпионат России по этому виду спорта. Очень престижно, что нашему региону была предоставлена уникальная возможность принять соревнования такого уровня. Поэтому будем и дальше развивать и поддерживать это направление, - отметили в министерстве физической культуры и спорта края.

Начало соревнований на Комсомольской площади запланировано на 11:00. Участие в них могут принять все желающие. Для этого необходимо подать заявку в краевой центр спортивной подготовки сборных команд края.

- Чтобы поучаствовать в турнире, необходимо собрать команду и обратиться к нам со своей заявкой. Сделать это можно, просто позвонив по телефону 89990832388. Наши специалисты также ответят на все вопросы по участию в соревнованиях, - отметили в центре спортивной подготовки.

Напомним, Чемпионат России по баскетболу 3х3 проходил в Хабаровске 5 и 6 мая. В течение двух дней 12 мужских и 8 женских команд состязались за звание сильнейших. Площадкой для проведения турнира стал универсальный краевой спортивный комплекс. Хабаровский край на Чемпионате представляла команда "Ерофей-Про".