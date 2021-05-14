«Закономерно и ожидаемо»: в Хабаровском краевом отделении ЛДПР прокомментировали выход из партии Сергея Безденежных

В Хабаровском региональном отделении ЛДПР считают выход из партии многих членов закономерным и ожидаемым. В пятницу, под занавес рабочего дня личное заявление о выходе поступило от Сергея Безденежных. В своё время именно благодаря численному преимуществу либерал-демократов в Законодательной думе Хабаровского края стало возможным участие Сергея Безденежных в качестве представителя от законодательного органа власти в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

«Выход из партии моих, уже бывших коллег, для нас закономерен и ожидаем. Появление многих из них на политической арене стал возможен благодаря личному авторитету Владимира Жириновского и уверенной победе кандидата от ЛДПР на губернаторских выборах в 2018 году. Именно по этой же причине ровно через год большинство депутатских мест заняли представители ЛДПР. Многие из них до этого не имели абсолютно никакого политического бэкграунда и новый статус получили благодаря нашей партии. То что сегодня мы видим - естественный отток: поскольку вступление в партию и политическая карьера для многих связано с именем, на тот момент регионального лидера ЛДПР. Если люди сегодня неожиданно перестали разделять идеологию партии, если им абсолютно все равно на те надежды, которые возлагали на них избиратели, если предвыборные обещания, которые они давали под знамёнами ЛДПР, сейчас стали пустыми словами, мы принимаем их позицию и искреннее рады, что нам не по пути.

Хочу поблагодарить тех депутатов ЛДПР, которые несмотря на напряженную ситуацию в партии продолжают трудиться в городском и региональном парламентах на благо своих избирателей. От лица регионального регионального ЛДПР хочу принести извинения за наших уже бывших коллег, которые разочаровали своих избирателей», - комментирует ситуацию заместитель координатора ХРО ЛДПР Иван Рыбин.

В партии уверены, что вышедшие кандидаты просто готовятся к новому циклу и планируют участие в выборах разного уровня от других политических сил, преследую собственные интересы и выгоду.

Особо стоит отметить, что сам Сергей Фургал, сторонником которого называют себя выходящие из партии, заявлений о выходе из рядов ЛДПР не делал.