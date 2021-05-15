Глава Комсомольска-на-Амуре попросил горожан активней выбирать площадки под благоустройство

В Комсомольске-на-Амуре состоялось заседание Общественного совета. Организацию досуга и отдыха горожан обсудили представители городской общественности и специалисты администрации города.





Общественники затронули тему сотрудничества муниципальных учреждений с негосударственным сектором сферы досуга, отдыха и развлечений, предложили наладить систематическое информирование о проводимых мероприятиях для людей с ограниченными возможностями. Учреждениям культуры было предложено подумать о квоте для инвалидов. Поднимался и вопрос о создании условий для развития культурной деятельности, спортивной работы в отдалённых микрорайонах и посёлках. Все вопросы специалисты администрации оперативно взяли в работу.





Также, по мнению участников заседания в городе не хватает современных общественных пространств, уличных детских игровых комплексов, в запущенном состоянии находятся парки.





- Вопросы досуга и отдыха горожан неразрывно связаны с благоустройством городской среды. Напомню, что на сайте https://27.gorodsreda.ru/ до 30 мая продолжается голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. От нашей с вами активности зависит получит ли город федеральные средства на преображение скверов и парков, отметил глава города Александр Жорник.



