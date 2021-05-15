Работу аппарата уполномоченного по правам человека обсудили в Хабаровском крае

Накануне рабочей встречи в адрес главы региона был направлен Доклад об основных направлениях деятельности уполномоченного по правам человека за 2020 год, где собрана вся информация о ситуации в сфере защиты прав и законных интересов граждан на территории края.





Михаил Дегтярев поблагодарил аппарат уполномоченного за работу в сложный пандемийный год и отметил: « Я изучил доклад на предмет количества и структуры обращений и сделал вывод, что большинство касается соблюдения гражданских и жилищных прав. И очень важно, что федеральные и краевые органы власти приняли беспрецедентные меры для того, чтобы урегулировать многие вопросы, возникшие в результате пандемии.»





Игорь Чесницкий сообщил, что по каждому пятому письменному обращению нарушение прав и законных интересов граждан, к сожалению, подтвердилось. Таким заявителям оказана различная помощь, в том числе подготовлены процессуальные документы для обращения в суд (в 2020 году подготовлено 54 документа). Во взаимодействии с компетентными органами были восстановлены права людей в 86% от всех обоснованных жалоб.





Среди текущих проблем ,по данным аппарата, люди жалуются на неполучение медицинской помощи и отсутствие лекарственного обеспечения, сложности ресоциализации , а так же на вопросы экологии.





При этом, сохраняются многолетние проблемы, связанные с дольщиками, аварийным жильем, транспортной доступностью и многие другие.





«Благодаря Вам, наконец-то они начали решаться, и у наших жителей появилась надежда на реальное восстановление их нарушенных прав. В 2020 году по Вашей инициативе принят закон о предоставлении социальной выплаты на покупку жилья детям-сиротам. Считаю, что это позволит сократить очередь и восстановить их права», сказал Игорь Черницкий, уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае.



