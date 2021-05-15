От сел Пивань и Нижние Халбы до Комсомольска-на-Амуре теперь будет ходить теплоход

15 мая речная навигация на Амуре официально открылась на Комсомольском направлении. Теплоход "ОМ-8" будет выполнять регулярные рейсы между Комсомольском-на-Амуре и селами Пивань и Нижние Халбы. Так, по маршруту до Пивани и обратно рейсы будут выполняться с 15 мая по 24 октября по пятницам и выходным дням. До села Нижние Халбы теплоход выйдет 17 мая и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам вплоть до 27 октября.

- Теплоход "ОМ-8" уже знаком жителям Комсомольского района. Зимой судно отремонтировали на Хабаровской ремонтно-эксплуатационной базе флота. На сегодняшний день теплоход готов к работе, – сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Как напомнили в ведомстве, речные пассажирские перевозки отнесены правительством края к социально значимым. Поэтому тарифы для пассажиров сохранены на уровне прошлого года. Билеты на теплоходы можно приобрести непосредственно на судне, в том числе безналичным способом по картам "Мир".

- Расписание движения речного транспорта размещено на официальном сайте министерства. Информацию о предстоящих рейсах по Комсомольскому направлению также можно получить у диспетчера ООО "КомПасс" по номеру телефона 8-914-313-81-01. В связи с действующими ограничениями пассажирам речного транспорта необходимо носить маски, - уточнили в ведомстве.





Напомним, 1 мая навигация на Амуре официально открылась в Хабаровске. За это время теплоходами выполнено 37 рейсов по краевым маршрутам и перевезено более 2,5 тысяч пассажиров.



