Слет церемониальных отрядов прошел в Хабаровском крае

В Амурске завершился Слет церемониальных отрядов, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В мероприятии приняли участие 13 церемониальных отрядов из Амурского, Ванинского и Солнечного районов.

Юные патриоты продемонстрировали свое мастерство в смотре-конкурсе церемониальных отрядов по четырем номинациям: «Лучшая знаменная группа», «Лучшая строевая подготовка», «Лучшая группа развертывания флага» и «Лучший отряд барабанщиц».

В Комсомольском районе завершил свою работу образовательный слет военно-патриотических, юнармейских, церемониальных отрядов и волонтеров Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Слёт объединил около 150 представителей талантливой молодёжи из военно-патриотических клубов, церемониальных отрядов и волонтёров Победы со всего района. Здесь вы встретили новых друзей, обменялись опытом, приобщились к героике прошлого, получили новые знания. Уверен, что этот новый багаж обязательно пригодится вам в профессиональной деятельности, - отметил глава района Александр Коломыцев.

В течение трех дней ребята соревновались по военно-прикладным видам спорта, принимали участие в мастер-классах по церемониалам, социальному проектированию и тренингах.



