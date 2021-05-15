Победителей конкурса «Студенческая научная весна» наградили в Хабаровске

В Хабаровске наградили победителей и призеров краевого конкурса «Студенческая научная весна – 2021». Конкурс научно-исследовательских работ студентов среднего профессионального образования проходил в восьмой раз. Всего на рассмотрение было подано 145 работ от 26 профессиональных образовательных организаций. В ходе очной защиты жюри выявило 24 победителя и призера в восьми номинациях.

Лучшие работы были презентованы на научно-практической конференции «Молодая наука: достижения, проекты, инновации». Начинающие исследователи в своих проектах искали пути решения проблем детской инвалидности, разрабатывали мобильное приложение для людей с ограниченными возможностями здоровья, рассуждали о значении научно-фантастической литературы в формировании личности профессионала, модернизировали двигатели внутреннего сгорания в автомобилях и т.д.

На конференции также выступили студенты Вэйхайского профессионального колледжа (КНР), в котором состоялся аналогичный конкурс научно-исследовательских проектов. По видеоконференцсвязи они представили свои наработки в области культуры, экологии и жилищного строительства.

Проекты оценили деятели науки, преподаватели вузов региона, представители органов власти, практикующие специалисты, имеющие высокую квалификацию в соответствующей области исследований, а также члены Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе края. Они поделились своими рекомендациями и отметили потенциал каждого участника.

- Правительство края заинтересовано в поддержке талантливой молодежи, которая делает первые шаги в научной деятельности. Созданы механизмы поощрения аспирантов, молодых ученых и уже зарекомендовавших себя исследователей. Им выплачиваются стипендии, проводятся конкурсы грантов, — отметила заместитель министра образования – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Елена Шадуя.

Победители и призеры конкурса смогут опубликовать свои первые научные статьи в спецвыпуске международного научного журнала «Молодой ученый». Также лучшие научно-исследовательские проекты войдут в информационно-аналитический каталог «Наука в фокус»



