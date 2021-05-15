В Хабаровске прошел фестиваль итальянского кино

Хорошим фестивалем иностранного кино хабаровчан уже не удивишь

Да постоянные посетители «Совкино» к хорошему привыкли. И то, что фестиваль самых что ни на есть современных итальянских фильмов - а самыми «ранними» оказались ленты 2018 года – длился одиннадцать дней и вобрал в себя пятнадцать разноплановых по тематике и сюжету работ – событие очень приятное. Но, повторюсь, вряд ли удивительное.

Удивил меня другой факт – многие фильмы фестивальной программы сняты в минувшем, «коронавирусном» году. Да неужели ограничения, наложенные пандемией, на итальянский кинематограф не распространяются? Ну, достаточно жесткий триллер «Гости на вилле» с суровой внешней обстановкой как-то еще гармонирует. Но искрометная комедия «Двойное счастье» с суперзвездами нового итальянского кино Валерио Мастандреа и Паоло Кортеллези – это уж…

Впрочем. Все по порядку.

Увы, не могу сказать, что фестиваль прошел с успехом - может, виной тому плохая реклама: о фестивале уведомило разве что объявление на фасаде кинотеатра «Совкино». И в связи с отсутствием высоких творческих гостей не только из Италии, но хотя бы из Москвы, открытие прошло буднично и прозаично. Вот только сюжет открывшего фестиваль фильма – пусть не знаменитой, но обаятельной комедии «Итальянские каникулы» будничным никак не назовешь.

Три итальянские семьи решают провести отпуск на юге. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт, и по ошибке агентства снимают один и тот же дом в одно и то же время. Они очень не похожи друг на друга, отчего беззаботные каникулы превращаются в комический квест на выживание. Как же героям фильма удалось стать друзьями не разлей вода? Жаль, что узнать об этом смогли немногие хабаровчане.

И жаль, что немногие посмотрели такие любопытные социальные комедии, как «Невезучие, или Кто украл бульдожку?» и «Один из нас». Кстати, в качестве комедий эти фильмы не очень впечатляют, они интересны в социально-психологическом плане и очень точны в плане бытописательном. Что такое современная итальянская жизнь, современный итальянский быт, современный итальянец вообще, не смотря на определенный комедийный флер, показано очень хорошо. Но не вызывают ни улыбки, ни скепсиса злоключения неглупого интеллигента-неудачника Горацио, честного по натуре, но обманутого близкими людьми и под влиянием беспросветной нужды решившегося стать мошенником. (Талантливую игру актера Эдоардо Пеше просто обязан отметить). Да и комедия положений «Один из нас» - по существу серьезная психологическая драма, причем с исключительным сюжетом. Но первым делом отметим прекрасную актерскую работу исполнителя главной роли популярного и немолодого Пьетро Сермонти. Фильм же в целом заметен благодаря сочетанию хорошего юмора с хорошим социальным смыслом.

А вот фильм режиссера-дебютанта Пьетро Кастеллито «Хищники» - это уже подлинная драма. Судьбы двух римских семей пересекаются из-за банальной автомобильной аварии. Семья Павоне – утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара – из небогатого пригорода, дерзкие пролетарии и неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются и последствия этого будут неожиданными для всех.

Неожиданные для всех последствия – этот отзыв, наверное, применим ко всем показанным лентам за исключением сугубо информационного (но содержательного и нестандартного!) фильма о великом художнике Тинторетто.

Неожиданность в сюжете характерна для талантливого фильма молодого итало-американского режиссера Антонио Падована «Полет за мечтой». Летней ночью 1969 года совсем юный Дарио увидел, как первый человек высаживается на Луну. Дарио вырос и в погоне за несбыточным прослыл одиноким чудаком. Случайность приводит его в тюрьму, но спасает брат. И тогда братья понимают, что у них одна, во истину благородная цель в жизни, невероятная, но исполнимая.

Конечно, фильмы с невероятными сюжетами отнюдь не являются чем-то недостижимым в плане художественном. Вряд ли кто-нибудь скажет, что хорошая мелодрама «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче – это шедевр итальянского и мирового кино. Но номинации на высокие призы фильм все-равно заслужил – Пьерфранческо Фавино в главной роли очень даже обаятелен. Но главное в другом – тут, под сводами «Совкино», мы, хабаровские зрители, в течение одиннадцати апрельских дней могли почувствовать все обаяние современной Италии, несмотря на явно неприглядные стороны итальянской жизни. Впечатлений нам хватит надолго.

Михаил Корчмарев