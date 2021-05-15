У хабаровских дачников воруют жесть, бочки и водостоки

Хочется начать сезон с положительных эмоций, зарядить, так сказать, свои шесть соток позитивом

С юмором отнеслись к тому, когда, отправившись впервые после зимы в садоводческое товарищество, не нашли дороги. Не то, чтобы она была плохо нам знакома ранее, просто за зиму достроили участок великого проекта «Обход Хабаровска», перекрыли нам проезд бетонными ограждениями… Словом, очень радовались, когда нашли свою объездную петлю. Посочувствовали дачному сообществу, чей пейзаж ныне украсился горами вывороченной глины и кратерами карьеров. В паре метров от крайних участков теперь постоянно шныряют машинки «коллег» из других обществ. Видно, как спешно взялись люди за возведение двухметровых заборов, чтоб внимательные глазки не приметили чего-нибудь нужного.

К этим глазкам, собственно, и подвожу разговор. Еще в средине апреля сбоку от «петли» высилась куча песка, оставшаяся после дорожников. Не исключено, что была она приготовлена для чего-то полезного, но, может, относилась и к отходам дорожного производства. К майским от этой огромной кучи не осталось ровным счетом ничего – все растащили хозяйственные дачники. Песок в нашей глинистой местности – дело полезное.

Подивившись расторопности по расхищению «ничейного» добра, добрались, наконец, и до своего СНТ. Разбрелись по полям…

- Как перезимовала? – интересуется сосед, помогая мне поправить забор.

- Да вроде перезимовала, - отвечаю с надеждой, что все вскоре зацветет-зазеленеет.

- А у меня, представляешь, бочку для воды сперли!

Оглянулась на свою, в кусты припрятанную, стоит.

Иду к друзьям чай пить.

- Жесть! – говорят они. - У нас тут лежали три листа жести, собирались крышу у сарайки крыть. Больше не лежат.

- Вот же ж,… - выражается соседка, в прошлом учительница, - сняли водосток с крыши!

Смотрим, точно: одни петли для водостока торчат. Я оказалась самой невнимательной: отсутствие желоба под своей крышей обнаружила последней. Мы сложили два и два, получилось, кто-то, не особо напрягаясь, обеспечил себе защиту от дождей за наш счет.

Хищение, понятно, мелкое, так даже в административном кодексе написано. Наказание невеликое – штраф или арест до 15 суток, это в случае, если докажешь, что имущество у тебя действительно было, или если охрана (а она, между прочим, есть и зарплату получает, и даже в камеры видеонаблюдения смотрит) найдет воришку. Но кому весной хочется терять время ходить по охранным офисам с заявлениями, потянемся в магазины, приобретем новое взамен утраченного, успокоимся до следующего инцидента. Начнем приглядываться к каждому новичку: ведь, понятно, что завелся паразит в своем же коллективе.

Подобное – даже не вопрос о профессионализме охраны, хотя и он тоже. Вопрос доверия. И вопрос совести. Мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы крадуны отработали пару обязательных часов на нашей с бывшей учительницей крышах, прикрепляя новые желоба, чтобы прикатили новую бочку семидесятилетнему соседу или на себе приволокли профиль для кровли приятелям, а, может, углубили бы сточные канавы вдоль улицы – все польза обществу. Да, обязательные работы предусмотрены в качестве наказания в административном кодексе. А работы на глазах у всего дачного поселка, по-моему, неплохой воспитательный прием. Но сия мечта – утопия. Пока одни спорят, кому принадлежит авторство ответа на вопрос, что будет в России через 200 лет, вторые увлечены «национальным спортом». Что остается?

Только простить. Пожелать крадунам удачного сезона, хороших урожаев, приятных вечеров и т. д. и т. п. С новым дачным годом всех – и мелких жуликов, и потерпевших!

Ирина Северцева