Праздничными мероприятиями в Хабаровском крае отметили День семьи

15 мая в России отметили Международный день семей. Праздничные мероприятия прошли во всех районах края, в том числе в Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Вяземском, Охотском и Нанайском районах.

Так, в этот день многодетным семьям Комсомольска-на-Амуре были вручены почётные знаки главы города «За заслуги в воспитании детей». Наградами и единовременными денежными выплатами в размере 50 тысяч рублей за заслуги в воспитании 4-х детей были отмечены семьи Гильмановых, Джагиевых, Татарниковых.

- Вырастить и воспитать детей честными и порядочными людьми, настоящими тружениками и патриотами своей страны, своего города это большой труд, и это вдвойне сложнее и ценнее, когда в семье много детей, - отметил глава города Александр Жорник.

Отметим, что почётная награда за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи была учреждена в Комсомольске-на-Амуре в 2008 году. Почётного знака ежегодно удостаиваются родители или усыновители, воспитавшие или воспитывающие четырёх и более детей, формирующие у них высокую нравственность и чувство патриотизма, укрепляющие семейные традиции и ценности. В выборе награждаемых учитываются успехи в физическом и духовном развитии детей, их достижения в учёбе, спорте, творчестве.

В Нанайском районе прошёл районный конкурс "Семейное караоке-2021". В нем приняло участие 9 семей из сел: Маяк, Дубовый Мыс, Найхин, Джари, Лидога, Джонка. Гран-при конкурса присуждено семье Хакимовых из села Маяк.

Для жителей микрорайона "Новостройка" Вяземского района устроили вечер музыки и танцев под названием "Музыкальный дворик". Музыкальный автоклуб продолжит свое путешествие по отдаленным уголками района.

Также «Неделя семьи» с конкурсами рисунков и праздничным концертом прошла в Верхнебуреинском районе, а жителей Охотского района объединила акция «Мы - семья».



