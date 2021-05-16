Шесть золотых медалей завоевали боксеры России на международном турнире в Хабаровске

В Хабаровске завершился Международный турнир по боксу памяти героя Советского союза Константина Короткова. Участие в состязаниях приняли национальные команды из 17 стран: России, Эстонии, Беларуси, Польши, Израиля, Азербайджана, Узбекистана, Швеции, Молдовы, Алжира, Марокко, Японии, Киргизии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и Кении. Спортсмены российской сборной завоевали сразу шесть золотых медалей.

По итогам женской программы соревнований по 5 весовым категориям золото у Галины Головченко в весе 69 кг и Елены Гапешиной в весе 75 кг.

Финальные мужские бои прошли в 10 весовых группах. Первое золото международных соревнований для России завоевал Володя Мнацаканян в легком весе 49 кг. Также высшая награда у Джамбулата Бижамова в весе 75 кг и в категории 91 кг – у Алексея Зобнина.

Победой на турнире отметился и представитель Хабаровского края – Овик Оганнисян в весовой группе 57 кг. В связи с травмой, полученной в полуфинальном бою, еще один представитель края – Денис Парилов не смог выступить в финале и стал серебряным призером турнира.

- Хабаровский край вновь доказал статус спортивной столицы Востока России. Благодаря Федерации бокса России и Дальневосточной федерации, Хабаровск встречает многих знаменитых боксеров, среди которых Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, призеры международных соревнований. Регион сохраняет традиции и устои школы бокса, мы готовим будущих чемпионов Дальнего Востока, России и мира, - отметил министр физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

Напомним, Международный турнир стал двенадцатым по счету. Соревнования имеют категорию "А" и являются одними из самых представительных в дальневосточном регионе. Ежегодно в них принимают участие сильнейшие боксеры из Европы, Азии и Африки.



