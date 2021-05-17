Готовность системы видеонаблюдения перед ЕГЭ проверили в Хабаровском крае

Тренировочный экзамен по английскому языку провели в Хабаровском крае. В нем приняли участие 638 выпускников 11 классов. За ходом тренировки из регионального ситуационного центра следили общественные наблюдатели. Они ознакомились с порядком работы на сайте "СмотриЕГЭ", проверили работоспособность видеокамер в аудиториях, посмотрели, насколько хорошо видно посадочные места для выпускников. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- На основном этапе ЕГЭ в Хабаровском крае будет задействовано 88 пунктов проведения экзаменов. В ситуационном центре онлайн видеонаблюдения будет организовано 45 рабочих мест для общественных наблюдателей из числа студентов. Кроме того, видеонаблюдение в режиме онлайн будет осуществляться в пунктах проведения государственного выпускного экзамена для выпускников, которые не планируют поступать в вуз, - рассказала старший инспектор отдела оценки качества подготовки обучающихся минобрнауки Хабаровского края Полина Мендель.

Стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний житель края. Для этого необходимо за три дня до начала экзаменов подать заявление в региональное министерство образования, пройти подготовку и итоговое тестирование на сайте ведомства.

- Если кандидат набирает необходимое количество баллов, то ему выдается удостоверение с указанными в нем пунктами проведения экзаменов. В них наблюдателям и предстоит следить за порядком. В случае выбора дистанционной формы общественного наблюдения, работа будет организована в ситуационном центре, - добавила Полина Мендель.

Напомним, основной период государственного выпускного экзамена для выпускников, которые не планируют поступление в вуз, начнется 25 мая. ЕГЭ стартует 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а завершается 2 июля резервным днем для сдачи всех предметов.



