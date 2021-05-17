В Николаевском районе обсудили развитие социальных практик заботы о пожилых людях

В Николаевске-на-Амуре завершила работу информационная площадка "Сонастройка процессов взаимодействия сферы общественной заботы за пожилыми гражданами северных территорий края". Работа семинара проходила одновременно на трёх площадках. Организаторами мероприятия выступили «Центр общественных инициатив «НижнеАмурье» в партнерстве с администрацией Николаевского района.

- В современном мире существуют разные модели поддержки пожилых людей. Эти функции выполняют и государство, и коммерческий медицинский сектор, и семья, и НКО. В рамках работы нашей площадки мы хотим выстроить модель заботы и помощи пенсионерам, чтобы эти люди были активны и счастливы, чувствовали свою нужность и значимость в обществе, - отметили в администрации района.

В ходе работы информационной площадки все учреждения и организации, работа которых связана с оказанием той или иной помощи пожилым людям, обсудили объединение сил и средств для повышения эффективности этой работы.

Так, в рамках мероприятия руководство центра социального обслуживания населения Николаевска-на-Амуре договорилось с храмом святого Николая Чудотворца о помощи немощным прихожанам.

Участники встречи в качестве практического задания разработали систему межпоколенческого взаимодействия в неформальной заботе о пожилых. Ее суть заключается в вовлечении молодежи, организации практической помощи.

Отметим, что самые удачные предложения будут озвучены 22 мая на встрече ветеранов и молодёжи с главой Николаевского района Анатолием Леоновым.



