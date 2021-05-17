Малый и средний бизнес края приглашают принять участие в программе "Выращивание"

Заявки краевое "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций" (АПИРИ) начнет принимать уже в мае. Благодаря программе, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с властями регионов, обеспечивается участие малого и среднего бизнеса в закупках крупных госкомпаний.

- Не секрет, что продукция МСП не всегда соответствует требованиям заказчиков. "Выращивание" как раз дает возможность малому бизнесу расти: целенаправленно повышать качество, действуя в рамках индивидуальной карты развития, разрабатываемой специально для каждого участника программы. При этом особое внимание уделяется инновационной продукции. Так государством стимулируется создание конкурентоспособного производственного сектора, - рассказал министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

Программа "Выращивание" реализуется с 2018 года, Хабаровский край присоединился к ней в "пилотном" режиме. За это время заявки подало 10 компаний – отбор прошло 6, три компании уже закончили свое обучение.

- Об эффективности программы можно судить по достигнутым результатам: продукция этих компаний стала востребована крупнейшими госкорпорациями, для крупного бизнеса они теперь проверенные партнеры и поставщики. Такое сотрудничество позитивно отражается на выручке – за год она увеличилась почти на 30%, - сообщил Максим Тарасов.

Стоит отметить, что к крупнейшим заказчикам на территории Хабаровского края относятся: ОАО "Российские железные дороги", АО "ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Транснефть – Дальний Восток", АО "Газпром газораспределение Дальний Восток", АО "РЖДстрой", ПАО "РАО энергетические системы Востока", АО "Дальневосточная генерирующая компания", МУП города Хабаровска "Водоканал".

- Для участия в закупках госкорпораций нашим компаниям не хватало компетенций, и с помощью ЦОУ "Мой бизнес" мы этот пробел заполнили. Обучение прошли сотрудники из числа линейного персонала, получив по окончании необходимые документы, также мы обучили наше руководящее звено. Хватило нескольких тренингов для приобретения необходимых управленческих навыков и выхода на качественно новый уровень работы. Также было налажено сотрудничество с Центром инжиниринга АПИРИ, который помог по-новому оценить производственный процесс и провести реинжиниринг. Исключительно благодаря опыту, приобретенному от участия в "Выращивании", мы выиграли несколько тендеров и получили заказы от РЖД, Транснефти и "Дальневосточной генерирующей компании", - рассказал хабаровский предприниматель Андрей Батурин.

Программа "Выращивание" реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробная информация о программе "Выращивание" на сайте Центра Инжиниринга "Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края".



